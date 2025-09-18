Служба госбезопасности провела обыск у политика Росликова

В рамках начатого уголовного процесса Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг провела обыск у депутата Рижской думы Алексея Росликова («Стабильности!»), сообщили в службе.

СГБ обыскала также его личный автомобиль. Сам политик Росликов не задержан.

От более подробных комментариев СГБ воздерживается.

Как сообщалось, в июне этого года СГБ начала уголовный процесс против Росликова. Дело было возбуждено после оценки его высказываний на заседании Сейма 5 июня, а также других недавних действий.

16 июня этого года СББ задержала и допросила Росликова. Также были проведены процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с ним.

СГБ неоднократно проводила с лидером партии «Стабильности!» профилактические беседы, предупреждая о предусмотренной уголовной ответственности в случае совершения противоправных действий.

5 июня большинством голосов парламентарии изгнали Росликова из зала заседаний Сейма. С трибуны он заявил, что русскоязычные стояли на баррикадах вместе с латышами. Он задал риторические вопросы, что придумают для следующих русскоязычных — «отдельные резервации, закон, запрещающий называть ребёнка определённым именем, потому что оно русское».

Росликов также отметил, что «различными законами и решениями государство бомбардировало наши семьи», имея в виду русскоязычные семьи. Он подчеркнул, что русские в Латвии участвуют в развитии государства, и без них страна развиваться не сможет.

В конце своей речи он заявил по-русски: «Нас больше! Русский язык — наш язык!», а также показал националистам неприличный жест руками. После этого было принято решение удалить его с заседания.