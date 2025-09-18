Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Служба госбезопасности провела обыск у политика Росликова 8 946

Политика
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Служба госбезопасности провела обыск у политика Росликова

В рамках начатого уголовного процесса Служба государственной безопасности (СГБ) в четверг провела обыск у депутата Рижской думы Алексея Росликова («Стабильности!»), сообщили в службе.

СГБ обыскала также его личный автомобиль. Сам политик Росликов не задержан.

От более подробных комментариев СГБ воздерживается.

Как сообщалось, в июне этого года СГБ начала уголовный процесс против Росликова. Дело было возбуждено после оценки его высказываний на заседании Сейма 5 июня, а также других недавних действий.

16 июня этого года СББ задержала и допросила Росликова. Также были проведены процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с ним.

СГБ неоднократно проводила с лидером партии «Стабильности!» профилактические беседы, предупреждая о предусмотренной уголовной ответственности в случае совершения противоправных действий.

5 июня большинством голосов парламентарии изгнали Росликова из зала заседаний Сейма. С трибуны он заявил, что русскоязычные стояли на баррикадах вместе с латышами. Он задал риторические вопросы, что придумают для следующих русскоязычных — «отдельные резервации, закон, запрещающий называть ребёнка определённым именем, потому что оно русское».

Росликов также отметил, что «различными законами и решениями государство бомбардировало наши семьи», имея в виду русскоязычные семьи. Он подчеркнул, что русские в Латвии участвуют в развитии государства, и без них страна развиваться не сможет.

В конце своей речи он заявил по-русски: «Нас больше! Русский язык — наш язык!», а также показал националистам неприличный жест руками. После этого было принято решение удалить его с заседания.

Читайте нас также:
#сгб #росликов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
1
0
4

Оставить комментарий

(8)
  • Е
    Ехидный
    19-го сентября

    а что надеялись найти в личном авто ??? буденовку или пулемет "максим" ??? прям как дети !!!!!!

    14
    2
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    Гусские из России отожмут Латвию?! 😂😂😂Ну-ну...

    7
    5
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    Русские-жалостливый народ и этим различные личности пользуются. Друзья Ушакова-национальная партия разыграли целый спектакль на Домский площади,чтобы русский избиратель проголосовал за Ушакова и он поехал в Брюссель,скандируя лозунги-Ушакова на нары😂,хотя за день до этого пили вместе водку. Может Росликов ,как истинный иерусалимский старовер😂нужен власти,поэтому притесняют,зная точно ,что сердобольные русские снова наступят на теже грабли.👽

    6
    6
  • AK
    Anton Kvaskov
    Aleks
    19-го сентября

    Скоро русские отожмут место где ты живешь.Ты только лаешь,но не кусаешь...

    6
    1
  • пк
    полосатый конь
    18-го сентября

    Я ни слову не верю ! Цирк "Дю солей", спектакль для бедных.

    20
    4
  • З
    Злой
    18-го сентября

    Конечно Росликова запугают, он очканётся и русского избирателя потеряет, а русский избиратель в латвии болеет жополижеством и проглосует за наци и латвияс цельш, за единство, русский здесь труслив и у того же Росликова нет никакой мотивации их защищать.

    10
    26
  • Д
    Дед
    18-го сентября

    А он депутат, ему народ доверяет. Как там о неприкосновенности депутатов?

    36
    6
  • З
    Злой
    Дед
    18-го сентября

    Неприкосновенность только для наци.

    51
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1 101
скриншот Facebook.com
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 578
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 184
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 703

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 21
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 55
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 24
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 49
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 54
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 21
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео