Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страсти вокруг бюджета набирают обороты 1 402

Политика
Дата публикации: 18.09.2025
LETA
Страсти вокруг бюджета набирают обороты
ФОТО: LETA

Один из лидеров фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) - Аугуст Бригманис - заявил премьер-министру Эвике Силине и руководителю парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунду Юревицу, что нынешняя коалиция в составе "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" должна продолжить работу, однако, принимая госбюджет следующего года, это правительство должно показать обществу, что оно заботится о населении, пишет Latvijas Avīze.

"Это нормальный политический процесс. Никогда принятие бюджета не происходило без обсуждений", - отметил Бригманис в беседе с "Latvijas Avīze" во вторник. Он прогнозирует, что после этих обсуждений фракция СЗК может дать зеленый свет принятию бюджета правительством, однако окончательное решение по главному финансовому документу страны принимает Сейм.

Правительство должно передать бюджет в Сейм до 15 октября, приложив к нему протокол соглашений и разногласий между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений. Влияние СЗК в руководстве краев и городов сократилось, но приоритетом политической силы по-прежнему остается забота о регионах, "потому что никто больше о них не будет заботиться, поэтому мы всегда будем выступать за сельские дороги и малые сельские школы", сказал Бригманис.

В начале недели в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр экономики, председатель Крестьянского союза Латвии Виктор Валайнис заявил, что СЗК не сможет поддержать рассмотрение проекта госбюджета в правительстве, пока в коалиции не состоится дискуссия по ряду важных для СЗК вопросов. Прежде всего это сохранение малых сельских школ, угрозу которым СЗК усматривает во внедрении модели финансирования "Программа в школе".

Уже на следующий день после заявления Валайниса фракция СЗК встретилась с министром образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство").

"Мы нашли решение, и оно всех радует. Чтобы было соглашение, должен быть диалог. Мы озвучили свое видение и ожидаем дискуссии", - заявил "Latvijas Avīze" руководитель фракции СЗК Харийс Рокпелнис.

Он также сообщил, что в понедельник на заседании коалиции достигнута договоренность о том, что поправки к закону о лесе, предусматривающие вырубку более молодых деревьев, не будут включены в пакет сопровождающих закон о госбюджете проектов, а будут рассматриваться в обычном порядке, чтобы по ним состоялась более широкая дискуссия. Против этих поправок выступили как "Прогрессивные", так и многие неправительственные организации.

Отвечая "Прогрессивным", министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) в заявлении для СМИ отметил: "Партия хвастается заботой о природе, но это означает, что старые леса съедят насекомые, деревья сгниют, и Латвия превратится в кладбище, заполненное засохшими, разрушенными стволами. Это медленная и брутальная смерть латвийских лесов". СЗК также призвал "Прогрессивных" вместе с представителями СМИ осмотреть леса лично.

Читайте нас также:
#бюджет #политические партии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го сентября

    это правительство должно показать обществу, что оно заботится о населении -- На заботу нужны деньги, но если их нет? Если нет возможности их заработать и можно только брать их в долг, разве это забота. Если правительство не в состоянии понять, что навешивание долгов на население не является заботой, это плохой признак. Это отвратительно сознательно загонять население в долги!

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1 101
скриншот Facebook.com
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 578
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 184
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 703

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 21
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 55
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 24
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 49
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 54
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 21
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео