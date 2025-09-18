Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Улучшились рейтинги министров правительства Силини, но они все еще отрицательные 2 268

Политика
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Улучшились рейтинги министров правительства Силини, но они все еще отрицательные
ФОТО: LETA

Рейтинги министров правительства под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") по-прежнему остаются отрицательными, однако по сравнению с январём они улучшились, сообщает газета Diena со ссылкой на данные опроса граждан Латвии, проведённого исследовательским центром SKDS в августе и сентябре, пишет ЛЕТА.

Незначительно ухудшился только рейтинг министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") — с минус 25,35 пунктов в январе он опустился до минус 29,45 в сентябре.

Наименьший рейтинг по-прежнему у самой Силини — минус 37,8 пункта, однако это всё же лучше, чем в январе, когда её рейтинг составлял минус 40,2 пункта.

Заметно улучшился рейтинг министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") — с минус 30,3 пунктов в январе до минус 17,3 в сентябре.

Существенно повысился и рейтинг министра земледелия Арманда Краузе (СЗК) — с минус 25,8 пунктов в январе до минус 12,5 в сентябре.

Самый высокий рейтинг — у министра культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") — он вырос с минус 20,85 пунктов в январе до минус 11,4 в сентябре.

Лаце, Краузе и министр иностранных дел Байба Браже (её рейтинг остался практически без изменений — минус 12,6 пункта) считаются тремя министрами с относительно высоким доверием.

Рейтинг министра юстиции Инесе Либини-Эгнере ("Новое Единство") повысился с минус 18,2 пунктов до минус 14,05, министра климата и энергетики Каспара Мелниса (СЗК) — с минус 20,9 до минус 14,05, министра внутренних дел Рихарда Козловскиса ("Новое Единство") — с минус 22,55 до минус 16,4, министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) — с минус 25,7 до минус 19,45, министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое Единство") — с минус 36 до минус 28,2 пунктов.

По техническим причинам в график не были включены министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство»), министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) и министр образования и науки Даце Мелнбарде («Новое Единство»), которые вступили в должность весной.

Ранее сообщалось, что в этом году исполнилось два года со дня утверждения правительства Силини. Кабинет министров Силини — 42-й по счёту — работает с 15 сентября 2023 года.

Читайте нас также:
#правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • пк
    полосатый конь
    18-го сентября

    Это же насколько надо быть доверчивым Д,Б, чтобы верить в эти циферки.

    0
    0
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Как делаются опросы и составляются рейтинги знают все умные люди. Как надо так и делаются

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1 101
скриншот Facebook.com
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 578
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 184
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 703

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 21
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 56
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 24
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 49
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 55
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 16
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 21
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео