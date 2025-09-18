Улучшились рейтинги министров правительства Силини, но они все еще отрицательные

Рейтинги министров правительства под руководством премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") по-прежнему остаются отрицательными, однако по сравнению с январём они улучшились, сообщает газета Diena со ссылкой на данные опроса граждан Латвии, проведённого исследовательским центром SKDS в августе и сентябре, пишет ЛЕТА.

Незначительно ухудшился только рейтинг министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") — с минус 25,35 пунктов в январе он опустился до минус 29,45 в сентябре.

Наименьший рейтинг по-прежнему у самой Силини — минус 37,8 пункта, однако это всё же лучше, чем в январе, когда её рейтинг составлял минус 40,2 пункта.

Заметно улучшился рейтинг министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") — с минус 30,3 пунктов в январе до минус 17,3 в сентябре.

Существенно повысился и рейтинг министра земледелия Арманда Краузе (СЗК) — с минус 25,8 пунктов в январе до минус 12,5 в сентябре.

Самый высокий рейтинг — у министра культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") — он вырос с минус 20,85 пунктов в январе до минус 11,4 в сентябре.

Лаце, Краузе и министр иностранных дел Байба Браже (её рейтинг остался практически без изменений — минус 12,6 пункта) считаются тремя министрами с относительно высоким доверием.

Рейтинг министра юстиции Инесе Либини-Эгнере ("Новое Единство") повысился с минус 18,2 пунктов до минус 14,05, министра климата и энергетики Каспара Мелниса (СЗК) — с минус 20,9 до минус 14,05, министра внутренних дел Рихарда Козловскиса ("Новое Единство") — с минус 22,55 до минус 16,4, министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) — с минус 25,7 до минус 19,45, министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое Единство") — с минус 36 до минус 28,2 пунктов.

По техническим причинам в график не были включены министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство»), министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) и министр образования и науки Даце Мелнбарде («Новое Единство»), которые вступили в должность весной.

Ранее сообщалось, что в этом году исполнилось два года со дня утверждения правительства Силини. Кабинет министров Силини — 42-й по счёту — работает с 15 сентября 2023 года.