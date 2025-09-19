Как известно, «зеленые крестьяне», а вслед за ними и «прогрессивные», выдвинули свои требования по бюджету на следующий год.

Напомним: «зеленые крестьяне» настаивали на снижении НДС на продукты питания, услуги общепита и на медикаменты. Также в пакет требований Союза зеленых и крестьян (СЗК) входят базовые пенсии, поддержка крестьян и сохранение маленьких сельских школ. «Прогрессивные», в свою очередь, хотят добиться увеличения ассигнований на медицинскую помощь.

Вчера по поводу этих требований «зеленых крестьян» состоялась встреча руководителя парламентской фракции СЗК в Сейме Хария Рокпелниса с министром финансов Арвилсом Ашераденсом («Новое Единство»). По итогам переговоров достигнут минимальный компромисс или точнее — глава минфина готов удовлетворить хорошо если пятую часть требований «зеленых крестьян».

Насколько можно понять, министр финансов обещал рассмотреть возможность снизить НДС на основные продукты питания — хлеб, свежие молочные продукты, мясо птиц, яйца… По поводу снижения ставки НДС для общепита добиться договоренности не удалось.

Зато глава минфина согласился идти на отмену платы за обслуживание рецепта в размере 75 центов, если стоимость медикамента не превышает 10 евро.

Нет прогресса и в вопросе о маленьких сельских школах. Отложен и вопрос о введении базовых (на уровне почти минимальной зарплаты) пенсий по старости. Точнее — очевидно, что в следующем году такие пенсии не введут. Что же касается 2027-го и последующих лет, то это уже будут решать новые Сейм и правительство.

А пока премьер-министр Эвика Силиня празднует маленькую победу: вчера вечером она написала в соцсети, что партнеры по коалиции договорились по проекту госбюджета. Правда, пока только концептуально.