Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Повысят минимальную зарплату и необлагаемый налогом минимум! 1 1931

Политика
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Повысят минимальную зарплату и необлагаемый налогом минимум!

При работе над проектом бюджета на следующий год удалось сократить расходы в общей сложности уже на 183,4 миллиона.

Как уже сообщалось, коалиционным партнерам удалось все-таки договориться о начале работы над принятием бюджета-2026 и уже на ближайшем заседании правительства будет рассмотрено внесенное сегодня минфином информационное сообщение "О включенных в бюджетный законопроект приоритетных мероприятиях на 2026-ой, 2027-ой и 2028-ой годы". Из этого документа следует, что правительство намерено и дальше, как было обещано еще в минувшем году, постепенно повышать минимальную зарплату и необлагаемый минимум. В 2026-м году минималка повысится на 40 евро - вместо 740 евро будет 780 евро до уплаты налогов. Необлагаемый минимум также возрастет на 40 евро - 550 евро вместо 510.

Как явствует из представленного документа, "зеленым крестьянам", требовавшим со следующего года снизить НДС на основные продукты питания с 21% до 5%, удалось пока лишь добиться введение с 1-го июля следующего года пилотного проекта - НДС в размере 12% будет применяться по отношению к хлебу, молоку, яйцам и мясу домашней птицы.

Примечательно, что на поддержку демографии, включая увеличение пособий семьям с детьми, планируется выделить в следующем году дополнительно 94 миллиона евро. Это явно меньше, чем запрашивало министерство благосостояния - оно просило минимум 130 миллионов. Правда, затем "аппетиты" снизились до 100 миллионов. Но в итоге пока обещают еще на 6 миллионов меньше. Пока неясно, хватит ли выделенных денег на то, чтобы повысить до обещанного размера пособия по рождению ребенка, по уходу за ребенком в первые полтора года жизни...

Между тем, в информационном сообщении минфина утверждается, что удалось урезать расходы бюджета в общей сложности на 183,4 миллиона евро - то есть сперва удалось сократить расходы на 171 миллион евро, а затем, еще раз оценивая все бюджетные позиции, была найдена возможность сэкономить еще 12,4 миллиона евро.

Всего же на приоритеты бюджета-2026 планируется дополнительно разделить 565,5 миллионов евро, из них львиная часть - 320,3 миллиона евро, - пойдет на оборону (внутреннюю и внешнюю безопасность).

Читайте нас также:
#бюджет
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
18
1
0
12
2
2

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    19-го сентября

    Зарплата больше не будет- будут больше налоги.

    16
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1 102
скриншот Facebook.com
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 579
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 184
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 703

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 17
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 22
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 58
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 26
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 50
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 55
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 17
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 22
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 58

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео