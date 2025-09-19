Повысят минимальную зарплату и необлагаемый налогом минимум!

При работе над проектом бюджета на следующий год удалось сократить расходы в общей сложности уже на 183,4 миллиона.

Как уже сообщалось, коалиционным партнерам удалось все-таки договориться о начале работы над принятием бюджета-2026 и уже на ближайшем заседании правительства будет рассмотрено внесенное сегодня минфином информационное сообщение "О включенных в бюджетный законопроект приоритетных мероприятиях на 2026-ой, 2027-ой и 2028-ой годы". Из этого документа следует, что правительство намерено и дальше, как было обещано еще в минувшем году, постепенно повышать минимальную зарплату и необлагаемый минимум. В 2026-м году минималка повысится на 40 евро - вместо 740 евро будет 780 евро до уплаты налогов. Необлагаемый минимум также возрастет на 40 евро - 550 евро вместо 510.

Как явствует из представленного документа, "зеленым крестьянам", требовавшим со следующего года снизить НДС на основные продукты питания с 21% до 5%, удалось пока лишь добиться введение с 1-го июля следующего года пилотного проекта - НДС в размере 12% будет применяться по отношению к хлебу, молоку, яйцам и мясу домашней птицы.

Примечательно, что на поддержку демографии, включая увеличение пособий семьям с детьми, планируется выделить в следующем году дополнительно 94 миллиона евро. Это явно меньше, чем запрашивало министерство благосостояния - оно просило минимум 130 миллионов. Правда, затем "аппетиты" снизились до 100 миллионов. Но в итоге пока обещают еще на 6 миллионов меньше. Пока неясно, хватит ли выделенных денег на то, чтобы повысить до обещанного размера пособия по рождению ребенка, по уходу за ребенком в первые полтора года жизни...

Между тем, в информационном сообщении минфина утверждается, что удалось урезать расходы бюджета в общей сложности на 183,4 миллиона евро - то есть сперва удалось сократить расходы на 171 миллион евро, а затем, еще раз оценивая все бюджетные позиции, была найдена возможность сэкономить еще 12,4 миллиона евро.

Всего же на приоритеты бюджета-2026 планируется дополнительно разделить 565,5 миллионов евро, из них львиная часть - 320,3 миллиона евро, - пойдет на оборону (внутреннюю и внешнюю безопасность).