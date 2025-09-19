Baltijas balss logotype
Силиня озвучила главный лейтмотив работы своего правительства: это не пенсии и не здравоохранение 3 822

Политика
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Силиня озвучила главный лейтмотив работы своего правительства: это не пенсии и не здравоохранение
ФОТО: president.lv

На конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года" была озвучена позиция премьер-министра Эвики Силини.

Сама Силиня на конференции не присутствовала, поэтому ее речь зачитала депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица.

Силиня, по словам зачитавшей ее речь депутатки, уверяет, что безопасность является основным лейтмотивом правительства. Лейтмотив – относительно новое слово в политическом словаре Латвии. Оно означает – основная тема, основной мотив, повторяющийся в музыкальном произведении.

Силиня сообщает, что в настоящее время усиливается военное присутствие в приграничных районах, развертываются оборонительные системы "в качестве четкого сигнала о готовности защищать каждый сантиметр территории страны и НАТО". Она подчеркнула, что безопасность - это не только технологии и инфраструктура, но и качество жизни людей, образование, возможности работы и благоустроенная среда.

Силиня сообщила, что Европейский союз начал переговоры о новом многолетнем бюджете, который окажет особую поддержку восточным приграничным регионам. Латвия уже готовит план развития, который будет способствовать жизни в приграничье, обеспечивая рабочие места, образование и инфраструктуру. Также ведется работа над новым фондом для предпринимателей, чтобы облегчить доступ к капиталу и стимулировать создание рабочих мест.

Она добавила, что в ближайшее время Европейская комиссия опубликует дорожную карту "Европейская оборонная готовность 2030", в которой укреплению восточной границы будет отведена особая роль. Силиня подчеркнула, что европейские лидеры ценят опыт и знания Латвии в этой сфере, и есть общее понимание, что защита восточной границы - это общая ответственность всей Европы.

#эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    Постепенно территорию нынешней Латгалии превращают в поле предстоящего сражения, видимо предполагая, что Россия пойдёт в наступление с востока? Если что, то латгальцам туго придётся, но я уже не один раз писал, что для современных средств поражения границ не существует, тем более, от полностью открытых границ с западного направления, со стороны Балтийского моря и Рижского залива.

  • Е
    Ехидный
    19-го сентября

    если бы России не было , то ее надо было бы придумать !!! иначе как объяснить , что правительство нифига не делает , а все деньги пускает на защиту от мифической агрессии !!!

  • A
    Aleks
    19-го сентября

    Главный лейтмотив правительства Силини не отличается от других правительств. В короткие сроки стать евремиллионером и желательно сотенным.И жизнь удалась... Ничего нового....Увы.

