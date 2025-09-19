Силиня озвучила главный лейтмотив работы своего правительства: это не пенсии и не здравоохранение

На конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года" была озвучена позиция премьер-министра Эвики Силини.

Сама Силиня на конференции не присутствовала, поэтому ее речь зачитала депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица.

Силиня, по словам зачитавшей ее речь депутатки, уверяет, что безопасность является основным лейтмотивом правительства. Лейтмотив – относительно новое слово в политическом словаре Латвии. Оно означает – основная тема, основной мотив, повторяющийся в музыкальном произведении.

Силиня сообщает, что в настоящее время усиливается военное присутствие в приграничных районах, развертываются оборонительные системы "в качестве четкого сигнала о готовности защищать каждый сантиметр территории страны и НАТО". Она подчеркнула, что безопасность - это не только технологии и инфраструктура, но и качество жизни людей, образование, возможности работы и благоустроенная среда.

Силиня сообщила, что Европейский союз начал переговоры о новом многолетнем бюджете, который окажет особую поддержку восточным приграничным регионам. Латвия уже готовит план развития, который будет способствовать жизни в приграничье, обеспечивая рабочие места, образование и инфраструктуру. Также ведется работа над новым фондом для предпринимателей, чтобы облегчить доступ к капиталу и стимулировать создание рабочих мест.

Она добавила, что в ближайшее время Европейская комиссия опубликует дорожную карту "Европейская оборонная готовность 2030", в которой укреплению восточной границы будет отведена особая роль. Силиня подчеркнула, что европейские лидеры ценят опыт и знания Латвии в этой сфере, и есть общее понимание, что защита восточной границы - это общая ответственность всей Европы.