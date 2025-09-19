Жители приграничья подвергаются угрозам гибридной войны - спикер Сейма

Жители приграничных территорий находятся под угрозой гибридной войны, заявила председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК) на конференции «Куда идёшь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года», пишет LETA.
Миериня подчеркнула стратегическое значение восточной границы и вызовы, с которыми сталкивается этот регион. Она указала, что граница стран Европейского Союза и НАТО с государствами-агрессорами составляет более 2800 километров, из которых 457 километров приходятся на Латвию. На этой территории расположены девять краёв и два более крупных города, жители которых ежедневно живут в непосредственной близости от агрессора и подвергаются угрозам гибридной войны, включая дезинформацию.
Миериня отметила, что государство обязано заботиться о безопасности и экономическом развитии Латгале и приграничных регионов, несмотря на сложные обстоятельства. Она также указала, что экономические связи с государствами-агрессорами прерваны, и их восстановление не предвидится, пока эти страны не вернутся к цивилизованной политике.
По её мнению, политика Латвии в отношении приграничья должна быть чёткой и целенаправленной, чтобы предотвратить отток населения и опустошение территорий. Необходимо создавать среду, способствующую предпринимательству и жизни в приграничье даже в сложных условиях.
Миериня также обратила внимание на то, что конференция проходит в момент, когда из соображений безопасности частично закрыто воздушное пространство над приграничьем, а НАТО запустило миссию «Восточная стража» в ответ на удары российских дронов по территории Польши. Она считает, что эта миссия является чётким сигналом как обществу, так и агрессору о готовности НАТО действовать в случае угрозы целостности границ.
Она также подчеркнула, что эта миссия — подтверждение того, что жители приграничья, их имущество и предприятия находятся под защитой. Миериня заявила, что каждый сантиметр государственной территории важен, и каждый житель должен чувствовать себя в равной степени в безопасности, независимо от места жительства.
Она упомянула, что развитие восточного приграничья находится на политической повестке дня, о чём свидетельствует работа над законопроектом о противомобильностной инфраструктуре. Кроме того, потенциал Латгале подтверждается отчётом ОЭСР, в котором регион выделен как привлекательное направление для инвестиций и туризма, несмотря на геополитические риски.
В завершение Миериня выразила надежду, что конференция будет способствовать конструктивным дискуссиям, развеет мифы и укрепит понимание значения восточной границы Латвии.
Как уже сообщалось, сегодня в Сейме на конференции рассматривается план действий по развитию восточных приграничных регионов Латвии и укреплению их безопасности.
Конференция «Куда идёшь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года» организована Латгальской подкомиссией Сейма в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой, представительством Европейской комиссии в Латвии, Латгальским планировочным регионом и Советом по исполнению решений Латгальского конгресса.
Оставить комментарий(2)