Жители приграничья подвергаются угрозам гибридной войны - спикер Сейма

Миериня подчеркнула стратегическое значение восточной границы и вызовы, с которыми сталкивается этот регион. Она указала, что граница стран Европейского Союза и НАТО с государствами-агрессорами составляет более 2800 километров, из которых 457 километров приходятся на Латвию. На этой территории расположены девять краёв и два более крупных города, жители которых ежедневно живут в непосредственной близости от агрессора и подвергаются угрозам гибридной войны, включая дезинформацию.

Миериня отметила, что государство обязано заботиться о безопасности и экономическом развитии Латгале и приграничных регионов, несмотря на сложные обстоятельства. Она также указала, что экономические связи с государствами-агрессорами прерваны, и их восстановление не предвидится, пока эти страны не вернутся к цивилизованной политике.

По её мнению, политика Латвии в отношении приграничья должна быть чёткой и целенаправленной, чтобы предотвратить отток населения и опустошение территорий. Необходимо создавать среду, способствующую предпринимательству и жизни в приграничье даже в сложных условиях.

Миериня также обратила внимание на то, что конференция проходит в момент, когда из соображений безопасности частично закрыто воздушное пространство над приграничьем, а НАТО запустило миссию «Восточная стража» в ответ на удары российских дронов по территории Польши. Она считает, что эта миссия является чётким сигналом как обществу, так и агрессору о готовности НАТО действовать в случае угрозы целостности границ.

Она также подчеркнула, что эта миссия — подтверждение того, что жители приграничья, их имущество и предприятия находятся под защитой. Миериня заявила, что каждый сантиметр государственной территории важен, и каждый житель должен чувствовать себя в равной степени в безопасности, независимо от места жительства.

Она упомянула, что развитие восточного приграничья находится на политической повестке дня, о чём свидетельствует работа над законопроектом о противомобильностной инфраструктуре. Кроме того, потенциал Латгале подтверждается отчётом ОЭСР, в котором регион выделен как привлекательное направление для инвестиций и туризма, несмотря на геополитические риски.

В завершение Миериня выразила надежду, что конференция будет способствовать конструктивным дискуссиям, развеет мифы и укрепит понимание значения восточной границы Латвии.

Как уже сообщалось, сегодня в Сейме на конференции рассматривается план действий по развитию восточных приграничных регионов Латвии и укреплению их безопасности.

Конференция «Куда идёшь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года» организована Латгальской подкомиссией Сейма в сотрудничестве с Латвийской торгово-промышленной палатой, представительством Европейской комиссии в Латвии, Латгальским планировочным регионом и Советом по исполнению решений Латгальского конгресса.