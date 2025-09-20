После вторжений российских дронов в Польшу и нарушений воздушного пространства Эстонии со стороны российских самолётов миссию НАТО по воздушному патрулированию в Балтийском регионе необходимо срочно преобразовать в миссию противовоздушной обороны, заявил агентству LETA председатель правления производителя морских дронов NEWT21, бывший государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс.

В пятницу три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и провели там около 12 минут. Правительство Эстонии решило инициировать консультации по 4-й статье Североатлантического договора. Аналогичные действия предприняла и Польша после вторжения дронов. В соответствии с 4-й статьёй, страна-член НАТО может созвать срочные переговоры, если считает, что её "территориальная целостность, политическая независимость или безопасность" находятся под угрозой.

Комментируя решение Эстонии, Гарисонс пояснил, что процедуры по 4-й статье договора выражаются в чрезвычайных заседаниях представителей стран-членов НАТО, на которых согласовываются действия. Эстония также может попросить альянс поручить военным структурам, таким как Военный комитет, разработать возможные военные решения.

Гарисонс допустил, что миссия НАТО «Eastern Sentry» («Восточный страж»), начатая после вторжений дронов в Польшу, является результатом консультаций, предусмотренных 4-й статьёй. При этом, по его словам, остаётся вопрос: имеет ли эта миссия мандат только на борьбу с дронами, или её полномочия шире.

"Как видно в случае с Эстонией, самолёты НАТО лишь сопроводили истребители агрессора. Возникает вопрос, каков мандат 'Восточного стража'. Миссию воздушного патрулирования в Балтии необходимо преобразовать в миссию противовоздушной обороны. Это означало бы, что альянс переходит к принципам военного времени, то есть к применению оружия в случае необходимости при нарушении воздушного пространства альянса. Это уже другой уровень защиты воздушного пространства", — подчеркнул Гарисонс.

Он отметил, что пока неизвестно, включает ли миссия "Восточный страж" элементы операций НАТО по защите воздушного пространства. "Эстония запросила консультации, и, на мой взгляд, единственным логичным решением может быть преобразование миссии воздушного патрулирования в Балтии в миссию противовоздушной обороны", — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в ответ на недавнее вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши НАТО начала миссию «Восточный страж» с целью усиления обороны стран-членов, находящихся на восточном фланге альянса.