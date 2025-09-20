Baltijas balss logotype
Испытание Эвикой: что правительство Латвии сделало за два года, что не удалось, и, чего ждать дальше? 2 950

Политика
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Испытание Эвикой: что правительство Латвии сделало за два года, что не удалось, и, чего ждать дальше?
ФОТО: Valsts kanceleja

На этой неделе правительству Силини исполняется ровно 2 года. Два года уже проработало правительство, про которое говорили, что оно и полгода не протянет - прежде всего из-за идеологических противоречий.

Да и поддержка в Сейме у этой правящей коалиции изначально была очень незначительной, сейчас же сократилась до минимума: правительство может рассчитывать только на 51 голос из 100. Стоит хотя бы парочке депутатов выбыть из строя и оппозиция легко заблокирует принятие того или иного важного для коалиции закона.

Но пока правительство Силини продолжает работать, доказывая, что желание быть у власти пересиливает идеологические противоречия, к примеру, между "зелеными крестьянами" и "прогрессивными".

Милые бранятся…

В последнее время атмосфера в коалиции заметно ухудшилась, но маловероятно, что это приведет к правительственному кризису - по крайней мере, не в ближайшие месяцы. Другое дело, что близость выборов вынуждает и правящих все громче внутри коалиции обозначать свою позицию и даже выдвигать свои требования.

Первыми эту роль внутренней оппозиции "освоили" опытные "зеленые крестьяне" , обозначив свои приоритеты при принятии бюджета-2026. Эти приоритеты связаны с изменением налоговых ставок, хотя партнеры по власти совсем недавно договорились "налоги не трогать" - по крайней мере, при этом Сейме и правительстве.

«Покушение» на НДС

Напомним: "зеленые крестьяне" настаивают на снижении НДС на основные продукты питания (с нынешнего 21% до 5%) и на услуги общепита (с нынешнего 21% до 12%). Снизить НДС для "зеленых крестьян" важно не только с предвыборной целью, но еще и по принципиальным соображениям. Ведь именно контролируемое "зелеными крестьянами" министерство экономики во главе с будущим кандидатом в премьеры от СЗК Виктором Валайнисом еще прошлой осенью пообещало добиться снижения цен на продовольствие.

От попытки законодательно регулировать цены в условиях рыночной экономики в итоги правящие отказались (по крайней мере, пока), но заставили все основные торговые сети подписать с минэкономики меморандум о создании корзины низких цен - каждую неделю торговые сети предлагают по одному самому дешевому продукты в каждом сегменте продовольствия.

Инфляция не сдается

Но, конечно, эти меры никак не могли помочь сдержать инфляцию. Она продолжает расти и снова превысила средние показатели по Евросоюзу — 4,1%! Поскольку инфляцию гонят вверх именно цены на продукты, то не трудно подсчитать, что для людей с маленькими доходами, которые на продукты тратят львиную долю своих средств, реальная инфляция обозначается двухзначной цифрой — она составляет минимум 10 процентов!

Тем самым правительство и "зеленые крестьяне", как инициаторы кампании против роста цен, расписываются в своем бессилии. Понятно, что такое положение вещей политиков не устраивает и они вернулись к самому эффективному механизму обуздания цен в рыночной экономике - снижению ставки НДС.

Рискнем предположить, что до 5% ставку налога на основные продукты снизить не удастся - слишком это будет сильный удар для бюджета, а вот до 12%, как сейчас применяется на сезонные овощи и фрукты, вполне реально. Однако придется "балансировать" бюджет и вводить компенсационный механизм, чтобы не увеличивать дыру в бюджете. Скорее всего, "компенсация" выльется в повышение акциза на алкоголь, табак и азартные игры, о чем уже предупредила Эвика Силиня.

Первая попытка обуздать бюрократию

В целом борьбу с инфляцией правительство явно не может записать себе в актив. А что же может? Первое — нынешнее правительство, пусть и вынуждено, но все-таки пошло на то, чтобы обуздать бюрократию. Несколько десятков поправок внесено в те законы и другие нормативные акты, которые регулируют строительную сферу. И это реально поможет уменьшить бюрократию при получении разрешения на строительство, и вообще проще будет весь процесс строительства.

Созданная премьером рабочая группа внесла конкретные предложения по уменьшению административной нагрузки на бизнес, да и простым латвийцам теперь нужно будет меньше предоставлять госструктурам разного рода справки и выписки. Для этого есть регистры и чиновники сами смогут получить необходимую им информацию.

Пособие поднимет рождаемость?

Второе — впервые за долгие годы власти… вспомнили о демографии. Ситуация действительно близка к критической и государству нужно что-то делать, чтобы страна постепенно не превратилась в пустыню. Одобрен демографический план и по крайней мере власти пообещали уже в следующем году повысить несколько видов пособий семьям с детьми.

Поскольку в следующем году — парламентские выборы, - рискнем предположить, что обещание все-таки будет выполнено и необходимые средства в размере около 130 миллионов на повышение пособий в бюджете-2026 найдутся.

Жизнь взаймы

На этом список достижений правительства можно закрыть. Увы, никаких прорывов в деле экономического развития Силине и Ко осуществить не удалось — экономика все эти два года хромала на обе ноги, периодически наблюдался даже экономический спад и лишь в последнем квартале, то есть во втором квартале этого года, экономика показала признаки жизни. Рост, правда, скорее символический — 0,7%. Понятно, что этот рост не обеспечит необходимого увеличения доходов в бюджет.

А расходы растут — только на оборону планируется в следующем году выделить рекордные для всего Евросоюза 5% от ВВП! Где брать на это деньги? Как мы уже сообщали выше, налоги в год выборов решено не повышать, а значит остается только один путь — долговой, то есть увеличение госдолга за счет заимствований. Уже сейчас госдолг составляет порядка 48% о ВВП или в денежном выражении — свыше 20 миллиардов евро, то есть госдолг превышает годовой бюджет страны. Конечно, 49% - это не критичный объем долга, но расчеты показывают, что в следующие 4 года госдолг будет только расти, превысив в 2029-м году 54% от ВВП! Тенденция тревожная…

Госуправление не трогать!

Правительство так и не осмелилось пока на широкую реформу в госуправлении, хотя все предпосылки для этого есть: население продолжает убывать, экономика почти не растет и стало быть государство уже не может позволить себе столь большое госуправление.

Максимум на что политически правящие готовы, так это на объединение некоторых ведомств в структуре министерств и на централизацию вспомогательных структур (бухгалтерии, ИТ и т. п.). Это, конечно, лучше, чем ничего, но все-таки явно недостаточно в нынешних условиях острой нехватки бюджетных средств!

Правящие и в деле экономии средств снова показывают, что слова явно расходятся с делами. Ведь с одной стороны, власти грозятся беречь каждый евро госсредств, а с другой — все последние годы растут расходы на премии и денежные призывы в госуправлении (министерства и Госканцелярия)! Судите сами.

В 2023-м году на премии и денежные призы было истрачено 2 млн.524 тысячи. В минувшем году уже 2 млн.672 тысячи, а за 8 месяцев этого года - уже 1 млн. 557 тысяч евро. Поскольку за 8 месяцев 2023-го на эти цели израсходовали 1 млн.390 тысяч, а в прошлом за этот же период - 1 млн.460 тысяч, то этот год идет с опережением и на премии будет потрачено больше, чем прежде.

Силиня не прощается с нами

Так или иначе, но правительство уже два года отработало и пока… признаков явного правительственного кризиса не наблюдается. Рискнем предположить, что бюджет-2026 будет принят и стало быть правительство Силини еще поживет…

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го сентября

    В здоровых отношениях баба не давится салатом, а радостно жрёт мясо, запивая его пивом и при этом постоянно рыгает.

    15
    4
  • A
    Aleks
    20-го сентября

    На кого может и нет,а на Латвию сильно влияет и геополитика и различные процессы ,происходящие в мире,а они для адептов Сороса очень неоднозначны. Но прощаться с Латвией-фирмой они очень не хотят и будут доить ее до последнего,превращая страну в Ад для жителей. Так что рассчитывать на лучшее можно только в одном случае -когда отсюда исчезнут ,,святые отцы Дьявола,,из США😈,появившиеся здесь сразу после развала СССР в 1992 году и приглашенные в Латвию теми ,,латышами,,,которые пришли к власти ..-Годманом,Шкеле,Гайлисом и другими таких же ,,латышами,,по паспорту,а по духу ближневосточными нацистами.

    20
    3

