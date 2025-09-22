У государства есть право решать, какие продукты или услуги поддерживать больше, а какие меньше, однако деление одной отрасли на категории неправильно, заявил агентству ЛЕТА исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы Гунтар Лицис, комментируя намерение со следующего года применять стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% к доставке и подписке пресс-изданий и публикаций в зависимости от языка, пишет ЛЕТА.

Лицис выразил мнение, что неправильно сортировать по принадлежности, соответствию, темам или ещё каким-то критериям. "Это сложное политическое время, но, на наш взгляд, на политические вопросы нужно смотреть с юридической точки зрения, и если кто-то что-то нарушает, то его в соответствии с законом нужно наказывать", - сказал Лицис.

Он также отметил, что финансовая ситуация ни у одного из латвийских СМИ "сейчас не самая блестящая". Поэтому, по его мнению, те медиа, к которым будет применяться стандартная ставка НДС, могут искать частное финансирование. В то же время, если медиа зависит от частных денег, оно может зависеть и от требований их владельца, указал Лицис.

"И здесь я вижу не самые хорошие сигналы. Лучше, если медиа может быть самодостаточным", - подчеркнул он.

Выражая мнение как частное лицо, а не как исполнительный директор ассоциации, Лицис задал риторический вопрос государственным правоохранительным учреждениям: "есть ли у них зубы или они беззубые моллюски?" По его словам, если в каком-то из пресс-изданий, к которым со следующего года планируется применять ставку НДС в 21%, были выявлены нарушения закона, это была работа этих учреждений. Однако если таких нарушений не было, то получается почти что подавление демократии, рассудил Лицис.

Лицис также выразил уверенность, что если с рынка исчезнут, например, пресс-издания на русском языке, то их читатели не начнут потреблять медиа на латышском языке. По его мнению, они будут потреблять такие медиа, которые недружественны нашей стране.

Ранее сообщалось, что книгам, изданным не на латышском, а также не на языках стран ЕС или стран – членов или кандидатов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), со следующего года в Латвии будет применяться стандартная ставка НДС в размере 21%, говорится в представленном правительству информационном докладе Министерства финансов "О приоритетных мероприятиях, включаемых в проект государственного бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы".

Стандартная ставка НДС в размере 21% также будет применяться к доставке и подписке пресс-изданий и публикаций (в том числе интернет-порталов), если они не на латышском или языках стран ЕС и ОЭСР.

В основном это затронет книги и пресс-издания на русском языке, свидетельствуют расчёты агентства ЛЕТА.

Для книг и пресс-изданий на латышском, а также на языках стран ЕС и ОЭСР по-прежнему будет применяться сниженная ставка НДС в 5%.

Пакет законопроектов о бюджете на 2026 год в Сейм планируется подать 15 октября.