За последние два года в Латвии произошло как минимум десять актов саботажа, и для более эффективного реагирования необходимо дополнительно инвестировать в спецподразделения, а также рассмотреть возможность приобретения вертолётов. Об этом в интервью агентству LETA заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").

Комментируя информацию сайта rebaltica.lv и его партнёров о том, что в группе, созданной российскими спецслужбами для организации четырёх терактов в европейских странах с использованием посылок со взрывными устройствами, числились четверо жителей Латвии, министр подчеркнул: угроза реальна, и это уже не редкие случаи раз в полгода.

По его словам, самые трагические последствия могли быть в случае с Музеем оккупации, однако попытки повредить инфраструктуру теперь происходят регулярно. Поэтому латвийским учреждениям необходимо сотрудничать и с соседними странами, поскольку лица, причастные к саботажу, перемещаются по Шенгенской зоне.

Точное число зарегистрированных случаев саботажа министр не назвал, но отметил, что речь не идёт о сотнях инцидентов, однако их не меньше десяти. По его словам, именно прошлый год ознаменовался переходом от "мягкой силы" — попыток влиять на умы людей — к физическим атакам на инфраструктуру Латвии.

"Как и в любом преступлении, здесь есть исполнители, посредники, пособники и организаторы", — отметил Козловскис.

Организаторы стремятся избежать идентификации, а исполнители, как правило, имеют криминальное прошлое или связаны с преступной средой.

"Службам удаётся предотвращать такие преступления на стадии подготовки, но тревожит то, что эта угроза не ослабевает. Будем реалистами: мы не находимся в условиях обычной (конвенциональной) войны, но в войне с Россией находимся", — подчеркнул министр.

Хотя нельзя со 100-процентной уверенностью утверждать, что все случаи связаны с интересами России, "примерная цепочка прослеживается", добавил он.

В саботаже участвуют не только граждане Латвии. При этом у лиц, совершающих такие действия, зачастую нет идеологической мотивации — преобладают корыстные интересы: желание заработать, не задумываясь о последствиях.

"Часто исполнителям дают конкретные задания — сделай это и получишь столько-то — и люди особо не задумываются, что именно они делают. Скорее всего, именно поэтому выбирается такой тип исполнителя", — отметил Козловскис.

Министр считает, что подобных случаев меньше не станет, поэтому необходимы дополнительные решения. По его мнению, следует инвестировать в спецподразделения, повысить их мобильность и эффективность. В частности, необходимо приобрести вертолёты среднего класса, которые могли бы обеспечить быстрое реагирование в любой точке Латвии.

"Сейчас у нас в ведении МВД есть антитеррористическое подразделение Omega, базирующееся в Риге, а также спецподразделение Государственной пограничной охраны в Латгале. Однако, судя по актам саботажа и информации, поступающей от спецслужб, уровень угрозы уже не средний, а повышенный. И к нему необходимо готовиться", — подчеркнул министр.