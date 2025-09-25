Одним из наиболее важных вопросов в Западном мире в настоящее время является поиск баланса между свободой слова, правом свободного выбора на выборах и решениями по защите демократии, подчеркнула заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевича (JV) во время встречи с министром юстиции Нижней Саксонии Катриной Вальман.

Во время встречи обсуждалось влияние дезинформации и популизма на общество. Стороны сошлись во мнении о растущей роли социальных сетей в формировании общественного мнения. Политики подчеркнули необходимость укрепления критического мышления.

Кальниня-Лукашевича подчеркнула опыт Молдовы в ходе референдума, состоявшегося в прошлом году, и в настоящее время, в преддверии парламентских выборов, и особо выделила влияние социальных платформ «TikTok» и «Telegram» на сознание людей. Заместитель председателя Сейма отметила, что это важные уроки при подготовке к выборам в Сейм в следующем году.

«Мир меняется, перед демократией возникают все новые вызовы, и поэтому мы должны искать новые решения», – заявила заместитель председателя Сейма, подчеркнув роль представителей правовой сферы в этих процессах.

Министр юстиции Нижней Саксонии (Германия) и возглавляемая ею делегация прибыли в Латвию, чтобы ознакомиться с опытом Латвии в использовании цифровых решений в сфере юстиции.