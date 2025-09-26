Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Сейме - день открытых дверей 4 359

Политика
Дата публикации: 26.09.2025
LETA
Изображение к статье: В Сейме - день открытых дверей

Сегодня в Сейме пройдет день открытых дверей, посвященный событиям 35 лет назад, связанным с восстановлением независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

День открытых дверей пройдет с 10 до 18 часов в здании Сейма по адресу: улица Екаба, 11.

Во время мероприятия в Красном зале Сейма будет демонстрироваться видеоцикл "Судьбоносное решение: как создавалась декларация независимости", в котором современники Атмоды рассказывают о создании декларации, а также будут показаны видео с историческими кадрами. Посетители смогут сфотографироваться в специальном фотоуголке и принять участие в интерактивном конкурсе на эрудицию, проверяя свои знания об Атмоде.

В зале парламента также будет звучать оригинальная аудиозапись заседания Верховного совета от 4 мая 1990 года, на котором зачитывается голосование депутатов по декларации "О восстановлении независимости Латвийской Республики".

Кроме того, около здания Сейма будет работать выставка под открытым небом, которая отразит создание декларации от 4 мая 1990 года и путь парламентариев к основополагающим решениям - восстановлению независимости "де-юре" и "де-факто". Выставка отражает период от начала третьей Атмоды, или Песенной революции, до международного признания восстановленной независимости Латвии.

Помимо выставки, посетители смогут осмотреть помещения парламента.

Посетители могут приходить группами или индивидуально. По словам представителей парламента, поскольку количество посетителей здания Сейма ограничено, приоритет будет отдаваться тем, кто зарегистрировал свой визит заранее.

×
Читайте нас также:
#Сейм
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео