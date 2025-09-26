Сегодня в Сейме пройдет день открытых дверей, посвященный событиям 35 лет назад, связанным с восстановлением независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

День открытых дверей пройдет с 10 до 18 часов в здании Сейма по адресу: улица Екаба, 11.

Во время мероприятия в Красном зале Сейма будет демонстрироваться видеоцикл "Судьбоносное решение: как создавалась декларация независимости", в котором современники Атмоды рассказывают о создании декларации, а также будут показаны видео с историческими кадрами. Посетители смогут сфотографироваться в специальном фотоуголке и принять участие в интерактивном конкурсе на эрудицию, проверяя свои знания об Атмоде.

В зале парламента также будет звучать оригинальная аудиозапись заседания Верховного совета от 4 мая 1990 года, на котором зачитывается голосование депутатов по декларации "О восстановлении независимости Латвийской Республики".

Кроме того, около здания Сейма будет работать выставка под открытым небом, которая отразит создание декларации от 4 мая 1990 года и путь парламентариев к основополагающим решениям - восстановлению независимости "де-юре" и "де-факто". Выставка отражает период от начала третьей Атмоды, или Песенной революции, до международного признания восстановленной независимости Латвии.

Помимо выставки, посетители смогут осмотреть помещения парламента.

Посетители могут приходить группами или индивидуально. По словам представителей парламента, поскольку количество посетителей здания Сейма ограничено, приоритет будет отдаваться тем, кто зарегистрировал свой визит заранее.