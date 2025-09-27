Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр 12 631

Политика
Дата публикации: 27.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр
ФОТО: LETA

Не следует переоценивать непобедимость российской стороны, но в то же время нельзя и недооценивать её способность к адаптации, заявил в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Прогрессивные).

Говоря о главных направлениях, на которых сейчас сосредоточены усилия по укреплению национальной обороны, Спрудс отметил, что в настоящее время особый акцент делается на противовоздушную оборону. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона имеет решающее значение — это один из главных выводов и уроков, извлечённых из опыта Украины.

«Нам не следует переоценивать непобедимость России — такой нет. Нам также не стоит недооценивать себя: мы — способные и сильные. Но в то же время нельзя недооценивать и способность России адаптироваться. Мы видим, что Россия приспосабливается, число дронов постоянно растёт, тактики и стратегии их применения меняются, и нам с этим нужно считаться. Это соревнование», — отметил министр, подчёркивая, что именно поэтому противовоздушная оборона на всех уровнях имеет первостепенное значение.

На вооружении армии уже несколько лет находятся системы ПВО ближнего действия RBS-70, а в этом году был подписан договор о дополнительной закупке.

Одновременно в Латвии развиваются системы дронов и перехватывающих дронов. В следующем году на эти цели будет выделено 100 миллионов евро.

Также Спрудс напомнил, что не забыто и об укреплении других возможностей армии. «У нас 26 направлений развития оборонных возможностей — от огневой мощи до механизированной пехотной бригады, от необходимого боезапаса до установки мин на восточной границе», — сказал министр, особо подчеркнув важность укрепления восточной границы в целом.

Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
