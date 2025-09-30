Экономика России тонет, но радоваться пока рано - латвийский экономист 12 527

Политика
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экономика России тонет, но радоваться пока рано - латвийский экономист
ФОТО: dreamstime

Деградация российской экономики продолжается, и в этом есть хорошие новости и для нас — государство-агрессор не выплатило 11 миллиардов долларов, которые задолжало Северной Корее за поставки боеприпасов, заявил в подкасте tv3.lv "Piķis un ģēvelis!" экономист SEB банка Дайнис Гашпуйтис.

"Они выплатили чуть больше одного миллиарда — и это хорошая новость, ведь видно, что у них действительно всё плохо с ресурсами", — указал экономист.

"В какой-то момент Северная Корея может прекратить поставки вооружения. Напряжение растёт, в обществе начинается стресс из-за обстрелов, есть регионы, где возникают проблемы с доступностью топлива", — добавил Гашпуйтис.

Экономист также отметил, что в настоящее время "ничто не свидетельствует о том, что Россия готовится к деэскалации ситуации".

Он пояснил, что в России "проблемы накапливаются", но пока ещё рано радоваться неудачам российской экономики.

"[Россия] продолжает повышать ставки в расчёте на то, что Украина и Европа не выдержат. Соответственно, они готовы зайти ещё дальше. Иными словами, тот момент, когда они начнут превращать свою экономику в военную — начнут изымать частные сбережения — может дать им ещё достаточно времени, чтобы продолжать эту эскалацию. Конечно, они загоняют себя всё глубже в тупик, что рано или поздно приведёт к краху", — сказал Гашпуйтис.

#война РФ и Украины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
