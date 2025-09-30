На аукционе, организованном ГАО «Государственная недвижимость», удалось продать принадлежащее Министерству иностранных дел здание на улице Пилс в Риге за 1,045 миллиона евро, сообщил агентству LETA член правления Госнедвижимости Андрис Варна.

Имущество включает земельный участок площадью 506 квадратных метров и расположенное на нём здание площадью 1163 квадратных метра. Здание признано архитектурным памятником государственного значения.

Начальная цена на аукционе составляла 1,035 миллиона евро.

Как сообщили в Госнедвижимости, здание включено в список охраняемых культурных памятников как архитектурный памятник государственного значения под названием «Жилой дом». В исторической литературе оно часто упоминается как Дом Меншикова. В начале XVIII века здание использовалось для приёма русского князя Александра Меншикова и считалось одним из самых престижных жилых домов того времени.

Дом был построен в 1698 году шведским каменщиком Ларсом Нильсоном Споком. Существенные перестройки проводились в XIX веке, в ходе которых изменились как внутренняя планировка, так и конструкции крыши, оконных проёмов и фасадов. После 1945 года в здании размещались помещения профессионально-технического училища.

У здания три надземных этажа и подвальный этаж. На первом этаже площадью 276,1 кв. м находятся офисные, вспомогательные, санитарные и общие помещения. На втором этаже (315,3 кв. м) расположены пять офисных блоков, общие помещения и балкон. На третьем этаже — шесть офисных блоков, общие помещения, две санитарные комнаты и кухня.

По данным Госнедвижимости, отделка помещений в целом находится в хорошем состоянии с незначительными признаками естественного износа. Оконные рамы нуждаются в реставрации. Подвальные помещения не используются, часть помещений второго и третьего этажей сданы в аренду.

Здание расположено в зоне смешанной застройки центра Риги и в зоне охраны исторического центра Риги, где планируется широкий спектр использования недвижимости. Требования к использованию и застройке территории определены в соответствующих градостроительных документах.

Право собственности на недвижимость по адресу улица Пилс, 21 в Риге закреплено за Латвийским государством в лице Министерства иностранных дел, а с 2008 года здание находится в управлении Госнедвижимости.

Здание признано находящимся в хорошем техническом состоянии. В то же время, по расчётам Госнедвижимости, для обеспечения полноценной эксплуатации и конструктивной целостности административного здания в ближайшие годы потребуется вложить ориентировочно 1,3 миллиона евро без учёта НДС.

Помещения административного здания полностью сданы в аренду юридическим и физическим лицам, в том числе — Представительству Всемирной организации здравоохранения в Латвии, ассоциации «Форум сельских районов Латвии», Рижскому офису Международной организации по миграции, Латвийскому обществу фармацевтов, ООО «Gerwil Crewing Latvia», Латвийскому институту внешней политики, обществу «Сила мысли», Союзу рыбопромышленников Латвии и платформе «Латвийская платформа сотрудничества в целях развития».

Поскольку договоры аренды не зарегистрированы в Земельной книге, после отчуждения недвижимости они не будут обязательными для нового владельца.

Заключённые договоры аренды будут действовать до указанного в них срока, но не дольше момента отчуждения недвижимости. Арендаторы, в соответствии с условиями договоров, будут уведомлены, что государственная недвижимость продана, и Госнедвижимость не продолжит арендные отношения. При этом в договорах аренды не предусмотрена компенсация вложений в государственную недвижимость, поэтому вопрос о продолжении арендных отношений будет решаться между новыми собственниками и текущими арендаторами.

Госнедвижимость также сообщает, что Представительство ВОЗ в Латвии уже переехало в другие помещения, находящиеся в собственности Госнедвижимости на улице Бривибас. С Рижским офисом Международной организации по миграции подписан договор о прекращении аренды и подготовлен новый договор, предусматривающий аренду помещений в собственности Госнедвижимости на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица.

В целом 29 сентября успешно завершились шесть аукционов, организованных Госнедвижимостью, общая сумма которых составила 1 078 850 евро. Среди отчуждённых объектов — инженерные сооружения, жилые дома и пригодные для сельскохозяйственных нужд земли.