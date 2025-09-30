Омбудсмен вступилась за «опасную» конвенцию 3 433

Политика
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Омбудсмен вступилась за «опасную» конвенцию

Новоиспеченный государственный правозащитник Карина Палкова решила "вмешаться" в политические страсти, которые кипят вокруг запуска в Сейме инициативы о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

"Насилие в семье является существенным нарушением прав человека, и государство обязано каждого человека защищать или принимать конкретные меры поддержки, если насилие имело место. Моя роль - следить за тем, чтобы государство выполняло эту обязанность", - подчеркивает омбудсмен Карина Палкова.

Омбудсмен отметила, что Стамбульская конвенция имеет четкую цель и спекуляции о несоответствии конвенции Конституции или семейным ценностям оцениваются как необоснованные и происходят за счет людей, пострадавших от насилия.

"Напоминаю, что конвенция продолжает оставаться очень важным инструментом, который требует от государства все больше улучшать механизмы защиты прав пострадавших, и моя задача как правозащитника — постоянно напоминать стране об обязанностях, которые она взяла на себя для защиты каждого человека от насилия. Отступление от настоящей Конвенции свидетельствовало бы об отказе государства от обязанностей, которые оно взяло на себя, и это плохой сигнал как для жителей Латвии, так и для международного сообщества. Еще раз подчеркиваю, что независимо от решения Сейма о Стамбульской конвенции каждый житель Латвии должен знать: права человека, как это установлено международным и национальным законодательством, будут защищены. Жители Латвии должны уметь полагаться на то, что принципы защиты прав человека в Латвии не будет находиться под угрозой, независимо от политических дебатов или решений", - подчеркивает омбудсмен К.Палкова.

Стоит заметить, что положения Стамбульской конвенции о недопущения насилия в семье и ответственности за насилие уже давно включены в латвийское законодательство и если даже действие конвенции в Латвии закончится, от этого в практическом плане ничего не изменится, ведь те же правоохранительные органы руководствуются латвийскими нормативными актами.

#мнения
Автор - Абик Элкин
