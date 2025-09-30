Евродепутат отреагировал на скандал в правительстве по поводу возможного выхода из Стамбульской конвенции.

Вилис Криштопанс: «Время «прогрессивных» скоро закончится»

Евродепутат отреагировал на скандал в правительство по поводу возможного выхода из Стамбульской конвенции

Политики из партии «Прогрессивные» очень нервно отреагировали на попытку правых депутатов Сейма запустить процесс выхода (денонсации) Латвии из Стамбульской конвенции. Представители «прогрессивных» заявили, что опять подняли голову олигархи и прежде всего Лембергс, с подачи которого якобы «зеленые крестьяне» и решили поддержать демарш оппозиции.

Негодование «прогрессивных» даже порадовало евродепутата Вилиса Криштопанса, чья партия в Сейме - «Латвия на первом месте», - была одним из инициаторов законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции.

«Время «прогрессивных» скоро закончится. Лембергс им виноват. Враги «прогрессивных» - Лембергс, Трамп, Шлесерс, Орбан… Гетеросексуальные белые мужчины. Если не ошибаюсь, у них на четверых 17 детей. Сколько внуков — даже не знаю», - записал в социальной сети facebook Вилис Криштопанс (политическая группа Европарламента «Патриоты Европы»).