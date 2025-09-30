Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вилис Криштопанс: «Время «прогрессивных» скоро закончится» 3 531

Политика
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вилис Криштопанс: «Время «прогрессивных» скоро закончится»

Евродепутат отреагировал на скандал в правительстве по поводу возможного выхода из Стамбульской конвенции.

Вилис Криштопанс: «Время «прогрессивных» скоро закончится»

Евродепутат отреагировал на скандал в правительство по поводу возможного выхода из Стамбульской конвенции

Политики из партии «Прогрессивные» очень нервно отреагировали на попытку правых депутатов Сейма запустить процесс выхода (денонсации) Латвии из Стамбульской конвенции. Представители «прогрессивных» заявили, что опять подняли голову олигархи и прежде всего Лембергс, с подачи которого якобы «зеленые крестьяне» и решили поддержать демарш оппозиции.

Негодование «прогрессивных» даже порадовало евродепутата Вилиса Криштопанса, чья партия в Сейме - «Латвия на первом месте», - была одним из инициаторов законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции.

«Время «прогрессивных» скоро закончится. Лембергс им виноват. Враги «прогрессивных» - Лембергс, Трамп, Шлесерс, Орбан… Гетеросексуальные белые мужчины. Если не ошибаюсь, у них на четверых 17 детей. Сколько внуков — даже не знаю», - записал в социальной сети facebook Вилис Криштопанс (политическая группа Европарламента «Патриоты Европы»).

×
Читайте нас также:
#мнения
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
12
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео