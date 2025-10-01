Фракция "Прогрессивных" в Сейме направила письмо президенту Эдгару Ринкевичу, предлагая разработать меморандум, который предусматривал бы, что независимо от состава правящей коалиции бюджетные расходы на оборону в следующем году, а затем последовательно в 2027 и 2028 годах составят не менее 5% от внутреннего валового продукта.

"Прогрессивные" призывают подписать такой меморандум все парламентские фракции.

В письме подчеркивается, что в процессе принятия бюджета на 2026 год все больше проявляются идеологические различия между входящими в коалицию партиями, а также растет влияние других политических интересов.

"Прогрессивные" отмечают, что политические трения являются нормальным процессом в любой демократической стране, однако текущая геополитическая ситуация - продолжительная военная агрессия России против Украины, гибридные атаки на страны Европы и развитие военного потенциала - требует гарантий, что независимо от политической ситуации внимание к обороне государства будет сохраняться и на нее будет выделяться четко обозначенная часть госбюджета.

Партия отмечает, что 42-44-я статьи Конституции наделяют президента государства значительными и решающими полномочиями в сфере обороны. Чтобы в случае гипотетической угрозы обороноспособность страны была на максимальном уровне, высшее политическое руководство государства уже сейчас должно активно участвовать в ее укреплении и гарантировании.

Как отмечается в письме, указанные статьи Конституции дают президенту государства возможность, опираясь на свою позицию и поддержку общества, вносить ценный вклад в формирование понимания того, какие действия должны быть немедленно предприняты каждым депутатом Сейма и исполнительной властью для гарантирования безопасности государства.