«Домашняя работа не сделана»: министр против поспешного увеличения вырубки лесов

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Домашняя работа не сделана»: министр против поспешного увеличения вырубки лесов
ФОТО: pixabay

Прежде чем в Латвии разрешать более интенсивную вырубку лесов, необходимо оценить, как это повлияет на природные ценности, заявил в интервью агентству LETA министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство»), пишет ЛЕТА.

Министр регионального развития: Прежде чем разрешать более интенсивные вырубки лесов, необходимо оценить влияние на природные ценности

«Домашняя работа не сделана»: министр против поспешного увеличения вырубки лесов

Политик пояснил, что государство уже утвердило объёмы древесных запасов, которые можно будет использовать в лесном хозяйстве в течение следующих пяти лет. Если объёмы будут увеличены, крайне важно определить, какое влияние это окажет, в первую очередь — на сохранение природных ценностей, отметил министр.

Он указал, что Министерство земледелия, курирующее сферу лесного хозяйства, в настоящее время находится в процессе создания и обсуждения с заинтересованными сторонами Основных положений по управлению лесами, чтобы прийти к согласию, вызовет ли существенное увеличение запасов древесины негативные последствия для природных ценностей.

«Мы ещё не выполнили свою домашнюю работу, которая позволила бы нам сделать выводы. Поэтому, если мы стремительно движемся к значительному увеличению объёмов заготовки, вполне логично, что мы должны чётко осознавать возможные последствия, которые будут долгосрочными», — отметил министр.

То же касается и Закона о лесах, а также предложения снизить возраст главной рубки деревьев.

Второй важный аспект — расчёт выбросов CO2 в будущем в случае более интенсивного ведения лесного хозяйства. Этот вопрос также необходимо учитывать при принятии решения об увеличении объёмов вырубки, подчеркнул министр.

«В настоящее время у нас нет данных, которые бы однозначно доказывали, что это не окажет негативного влияния на рост выбросов CO2 в будущем, а это, в свою очередь, затрагивает международные обязательства государства в целом», — добавил Чударс.

Он считает, что позиция Министерства умного управления и регионального развития о необходимости осознать последствия возможного решения является ключевой.

Как сообщалось, Министерство земледелия подготовило поправки к Закону о лесах, предусматривающие снижение возраста главной рубки для ряда пород деревьев.

На подготовленные министерством поправки возражения подали более 20 организаций.

Согласно подготовленным и переданным на согласование поправкам, предлагается, например, снизить возраст главной рубки ели на 30 лет — с 81 до 51 года.

Для сосны возраст главной рубки предлагается снизить на 20 лет — со 101 до 81 года, для берёзы и чёрной ольхи — также на 20 лет, с 71 до 51 года, а для осины — на 10 лет, с 41 до 31 года.

В то же время возраст главной рубки не планируется менять для дуба и лиственницы — он останется 101 год, а также для ясеня, липы, ильма, вяза и клёна — 81 год.

Также предлагается установить, что впредь возраст главной рубки не будет различаться по группам бонитета деревьев. Сейчас в действующем Законе о лесах возраст главной рубки варьируется по трём группам: деревья с бонитетом первого и более высокого класса, второго и третьего класса, а также четвёртого и более низкого класса.

Поправки также предусматривают отказ от требования проводить повторную инвентаризацию леса каждые 20 лет, так как Государственная лесная служба ежегодно обновляет эти данные. В министерстве поясняют, что лесная инвентаризация — это дорогостоящий и трудоёмкий процесс, за который платит владелец леса, включая данные из территорий, где запрещена хозяйственная деятельность, и которые государство использует только для своих нужд.

Кроме того, поправками предлагается установить, что лесохозяйственная деятельность, осуществляемая в соответствии с этим законом, признаётся соответствующей нормативным требованиям в области охраны видов и биотопов.

#леса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Обана, никак ещё остались кусты, которых не успели вырубить? Какие леса - их давным - давно вырубили.

    7
    2

Видео