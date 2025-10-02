Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это очень хороший бюджет»: министр финансов не может свести доходы с расходами, но не унывает 2 382

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это очень хороший бюджет»: министр финансов не может свести доходы с расходами, но не унывает
ФОТО: LETA

Сам себя не похвалишь… На этой неделе министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство») на ТВ-3 заявил, что «с учетом обстоятельств разработан очень хороший госбюджет на следующий год».

Глава минфина утверждает, что бюджет-2026 соответствует вызовам, стоящим перед государством.

Отметим, что проект бюджета, рассмотрение которого в правительстве начнется 14-го октября, предусматривает дефицит в размере 3,1%, при этом госдолг, как ожидается, достигнет 22 миллиардов евро.

Оппозиция уже обвинила правящих в том, что они не пожелали существенно урезать расходы, в том числе и на содержание госуправления. Кстати, эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис недавно в социальных сетях опубликовал график расходов бюджета на вознаграждение в бюджетных учреждениях. Из него следует, что ежегодно зарплатный фонд растет - как в годовом измерении, так и в размере, к примеру, за первые 8 месяцев. Рост за год составил 5,8%! При этом было обещано, что в госуправлении рост зарплат не превысит 2,6%.

Но это все правящим кажется «мелочью», второстепенным вопросом, ведь главное — предусмотреть в бюджете существенное увеличение расходов на военные нужды. Под этим соусом — необходимости гарантировать рост ассигнований на оборону - «прогрессивные» обратились к Эдгару Ринкевичу с призывом призвать все представленные в Сейме фракции подписать соглашение - меморандум, предусматривающий, что, независимо от состава создающих правительство партнеров по коалиции, расходы на следующий год и ежегодный госбюджет 2027 и 2028 годов на оборонную цель составят по меньшей мере 5% от ВВП.

Интересной будет реакция президента Ринкевича на это предложение. С одной стороны, обращение "прогрессивных" по поводу расходов на оборону именно к президенту логична, поскольку Ринкевич первым заявил о необходимости увеличить ассигнования на оборону до 5% от ВВП. С другой стороны, на каком основании парламентские фракции могут брать на себя обязательства на 2027-й и последующие годы, зная, что в октябре 2026-го - сеймовские выборы и велика вероятность, что состав парламента нового созыва - и партийный, и депутатский, - изменится?! Понятно, что подписание декларации "на будущее" не имеет никакой юридической и политической силы.

Читайте нас также:
#финансы #бюджет #правительство
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    Если научится сводить концы с концами, сможет после отставки выступить у Силини сутенер-продюссером.

    8
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Чем отличается кредит от депозита? – Депозит – это когда у тебя есть деньги, но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. – А кредит, это когда у тебя нет денег, но ты живёшь так, как будто они у тебя есть. А почему нужно унывать, когда знаний не хватает для того, чтобы свести доходы с расходами.

    22
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Демократичненько! Правительство за лишение русской прессы и литературы на русском налоговых льгот
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам»
Изображение к статье: Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам»
Искусственный интеллект определит победителя в будущих гибридных и когнитивных войнах — Сартс
Изображение к статье: Искусственный интеллект определит победителя в будущих гибридных и когнитивных войнах — Сартс
Изображение к статье: «Зачем мы обманываем сами себя?» — эксперт о реформе пенсий за выслугу лет
«Зачем мы обманываем сами себя?» — эксперт о реформе пенсий за выслугу лет 1 239
Изображение к статье: Если человек нелегал — в самолёт и домой, - политолог
Если человек нелегал — в самолёт и домой, - политолог 2 158
Изображение к статье: В Риге хотят построить мегастадион: оказывается, футбол в ЛР может зарабатывать до 55 млн евро Эксклюзив!
В Риге хотят построить мегастадион: оказывается, футбол в ЛР может зарабатывать до 55 млн евро 4 315
Изображение к статье: Никто не хотел уходить: почему власть Латвии переругалась, но не развалилась Эксклюзив!
Никто не хотел уходить: почему власть Латвии переругалась, но не развалилась 3 336

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 7
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 8
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 76
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 15
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 16
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 7
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео