Сам себя не похвалишь… На этой неделе министр финансов Арвилс Ашераденс («Новое Единство») на ТВ-3 заявил, что «с учетом обстоятельств разработан очень хороший госбюджет на следующий год».

Глава минфина утверждает, что бюджет-2026 соответствует вызовам, стоящим перед государством.

Отметим, что проект бюджета, рассмотрение которого в правительстве начнется 14-го октября, предусматривает дефицит в размере 3,1%, при этом госдолг, как ожидается, достигнет 22 миллиардов евро.

Оппозиция уже обвинила правящих в том, что они не пожелали существенно урезать расходы, в том числе и на содержание госуправления. Кстати, эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис недавно в социальных сетях опубликовал график расходов бюджета на вознаграждение в бюджетных учреждениях. Из него следует, что ежегодно зарплатный фонд растет - как в годовом измерении, так и в размере, к примеру, за первые 8 месяцев. Рост за год составил 5,8%! При этом было обещано, что в госуправлении рост зарплат не превысит 2,6%.

Но это все правящим кажется «мелочью», второстепенным вопросом, ведь главное — предусмотреть в бюджете существенное увеличение расходов на военные нужды. Под этим соусом — необходимости гарантировать рост ассигнований на оборону - «прогрессивные» обратились к Эдгару Ринкевичу с призывом призвать все представленные в Сейме фракции подписать соглашение - меморандум, предусматривающий, что, независимо от состава создающих правительство партнеров по коалиции, расходы на следующий год и ежегодный госбюджет 2027 и 2028 годов на оборонную цель составят по меньшей мере 5% от ВВП.

Интересной будет реакция президента Ринкевича на это предложение. С одной стороны, обращение "прогрессивных" по поводу расходов на оборону именно к президенту логична, поскольку Ринкевич первым заявил о необходимости увеличить ассигнования на оборону до 5% от ВВП. С другой стороны, на каком основании парламентские фракции могут брать на себя обязательства на 2027-й и последующие годы, зная, что в октябре 2026-го - сеймовские выборы и велика вероятность, что состав парламента нового созыва - и партийный, и депутатский, - изменится?! Понятно, что подписание декларации "на будущее" не имеет никакой юридической и политической силы.