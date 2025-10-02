Baltijas balss logotype
Эвике Силине лучше уйти самой? Правительственный кризис назревает

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Очередной срыв кворума на пленарном заседании Сейма свидетельствует о том, что у правящей коалиции наступают очень тяжелые времена.

это подтвердил и ветеран латвийской политики, один из видных деятелей СЗК Аугустс Бригманис:

«Проблема в том, что у коалиции просто нет голосов в Сейме», - в этот вторник в прямом эфире Латвийского радио признал ветеран латвийской политики, один из видных деятелей Союза зеленых и крестьян Аугустс Бригманис. Политик констатировал очевидное: во многих комиссиях парламента правящие находятся в меньшинстве, у правящих периодически возникают проблемы и в том, чтобы «собрать» на пленарное заседание Сейма всех депутатов, которые поддерживают правительство — то есть максимум 51 человека! Неделю назад пленарное заседание закончилось преждевременно, поскольку у правящих в зале было всего 48 депутатов и оппозиция этим воспользовалась, сорвав кворум. Однако правящие никакого урока не извлекли и сегодня отказались пойти на уступки оппозиции - изъять из повестки дня два законопроекта в рамках т.н. "зеленого курса".

В ответ, напомним, оппозиция сорвала кворум, ведь у правящих во время голосования по одному из законопроектов в рамках "зеленого курса" было в зале всего 46 депутатов из 51. Спикер Сейма была вынуждена прервать пленарное заседание...

И хотя глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц после этого пытался делать красивую мину при плохой игре, уверяя, что при принятии бюджета-2026 кворум будет обеспечен, ему вряд ли кто-то поверил. Очевидно, что правительственный кризис назревает и "Новому Единству", как главной партии власти, а также премьеру от этой партии - Эвике Силине, еще до рассмотрения бюджета в парламенте, то есть до ноября, необходимо решить... как жить дальше. Один вариант - договариваться с оппозицией, идя на какие-то уступки и компромиссы, и тем самым хотя бы гарантируя, что кворум больше срываться не будет. Второй вариант - договариваться с партнерами по власти о жесткой коалиционной дисциплине при рассмотрении бюджета и бюджетного пакета. При этом партнеры по власти действительно должны все свои разногласия временно "забыть". Но, похоже, что у премьера нет возможности и сил ни на первый вариант, ни тем более - на второй. В этой ситуации, наверное, прав политолог Янис Икстенс, который фактически в условиях начавшегося правительственного кризиса рекомендовал Эвике Силине... самой подать в отставку и тем самым прекратить мучения. Подобный сценарий становится все более и более реальным...

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(10)
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    Почему Силиня не уйдёт? По анекдоту: "Добрый день, сержант ГАИ Пилипенко, трое детей..." - "А ваши дети тут при чём?!" - "Повторяю: сержант ГАИ Пилипенко, трое детей... И УСИ ИКРУ ЖРАТЬ ХОТЯТ!"...

    2
    1
  • пк
    полосатый конь
    2-го октября

    Возможно имеет смысл продолжить карьеру кинозвезды ? ))

    18
    2
  • А
    Андрей
    2-го октября

    А где гуляли остальные 3-5 депутатов псевдо-коалиции?

    8
    1
  • Тр эш
    Тр эш
    2-го октября

    Её песенка спета как и всей партии. Кариньш молодец, вовремя свалил))

    12
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го октября

    Уже тошнит от Силини лично, от ее гоп-компания и от остального цирка-шапито. Классические латвийские партии перестали себя уважать в принципе?! Сколько можно из Латвии создавать и транслировать на весь Мир реальное посмешище и позорищ!

    30
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Эвике Силине лучше уйти самой? -- Ну да, конечно - размечтались. А чем она троих детей кормить будет?

    21
    2
  • П
    Процион
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Что, правда? У этой красавицы три штуки детей? Так чего она, глупенькая, в политику подалась? Няньчи деточек, корми их сисями, обстирывай, подтирай, выкармливай… Не пойму я современных баб. Ведь вот оно, счастье, у тебя рядом. Чего тебе ещё надо?

    5
    1
  • П
    Процион
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Что, правда? У этой красавицы три штуки деток? Так чего она, глупенькая, в политику подалась?

    1
    1
  • П
    Процион
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Няньчи деточек, корми их, обстирывай, подтирай, выкармливай…

    1
    1
  • П
    Процион
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Ведь вот оно, счастье, у тебя рядом. Чего тебе ещё надо?

    1
    1
Читать все комментарии

