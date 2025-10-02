это подтвердил и ветеран латвийской политики, один из видных деятелей СЗК Аугустс Бригманис:

«Проблема в том, что у коалиции просто нет голосов в Сейме», - в этот вторник в прямом эфире Латвийского радио признал ветеран латвийской политики, один из видных деятелей Союза зеленых и крестьян Аугустс Бригманис. Политик констатировал очевидное: во многих комиссиях парламента правящие находятся в меньшинстве, у правящих периодически возникают проблемы и в том, чтобы «собрать» на пленарное заседание Сейма всех депутатов, которые поддерживают правительство — то есть максимум 51 человека! Неделю назад пленарное заседание закончилось преждевременно, поскольку у правящих в зале было всего 48 депутатов и оппозиция этим воспользовалась, сорвав кворум. Однако правящие никакого урока не извлекли и сегодня отказались пойти на уступки оппозиции - изъять из повестки дня два законопроекта в рамках т.н. "зеленого курса".

В ответ, напомним, оппозиция сорвала кворум, ведь у правящих во время голосования по одному из законопроектов в рамках "зеленого курса" было в зале всего 46 депутатов из 51. Спикер Сейма была вынуждена прервать пленарное заседание...

И хотя глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц после этого пытался делать красивую мину при плохой игре, уверяя, что при принятии бюджета-2026 кворум будет обеспечен, ему вряд ли кто-то поверил. Очевидно, что правительственный кризис назревает и "Новому Единству", как главной партии власти, а также премьеру от этой партии - Эвике Силине, еще до рассмотрения бюджета в парламенте, то есть до ноября, необходимо решить... как жить дальше. Один вариант - договариваться с оппозицией, идя на какие-то уступки и компромиссы, и тем самым хотя бы гарантируя, что кворум больше срываться не будет. Второй вариант - договариваться с партнерами по власти о жесткой коалиционной дисциплине при рассмотрении бюджета и бюджетного пакета. При этом партнеры по власти действительно должны все свои разногласия временно "забыть". Но, похоже, что у премьера нет возможности и сил ни на первый вариант, ни тем более - на второй. В этой ситуации, наверное, прав политолог Янис Икстенс, который фактически в условиях начавшегося правительственного кризиса рекомендовал Эвике Силине... самой подать в отставку и тем самым прекратить мучения. Подобный сценарий становится все более и более реальным...