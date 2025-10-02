Baltijas balss logotype
Кто ответит за базар, или Почему покупатели обходят стороной Центральный рынок Риги

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто ответит за базар, или Почему покупатели обходят стороной Центральный рынок Риги
ФОТО: LETA

Регламент работы столичного муниципалитета позволяет с инициативой трети думцев (20 из 60) собирать срочные заседания, хотя и в дистанционном режиме. «Готовьтесь!», – предупредил руководство города глава оппозиционной фракции.

В понедельник власти стали перед неприятной необходимостью отвечать на тему предприятия самоуправления SIA Rīgas nami (RN). Некоторое время в пользу правящих работала техника – оппозиционеры никак не могли подключиться к онлайновому протоколу, сбоили микрофоны и камеры. Но вот после нескольких перерывов все отладили…

Крыша протекает

Одной из главных тем выступлений стало положение на Центральном рынке, являющемся собственностью RN. Недавно один из вице-мэров Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) с пафосом открыл отремонтированный Овощной павильон, в коем ныне продаются… китайские джинсы и ботинки.

– К сожалению, ситуация более чем ужасная, – заявили депутаты от оппозиции. – Мы знаем, что по-прежнему, на протяжении многих лет, в Мясном павильоне дырявая крыша, через которую течет вода, когда идет дождь; зимой там холодно. Многие продавцы закрыли свои торговые места пленкой…

«На Центральном рынке нет ясной стратегии развития. Там нет финансирования, нет маркетинга. Обещают, что до 2029 года вложат несколько миллионов и что-то изменится. Но должен быть план, видение, как все это будет развиваться. Что мы видим в жизни? Там, где когда-то был Промтоварный рынок, большая часть будочек снесена, но на протяжении многих лет эта территория стоит пустая. Вроде бы планировалось строительство стоянки, ничего пока там не сделано. Большинство торговцев жалуется, что необходимо создать больше парковочных мест. У всех торговых центров их много и бесплатных, по крайней мере, на время».

Ссылаясь на свой опыт в бизнесе по недвижимости, депутат заявил, что для переустройства Центрального рынка необходимы крупные средства, коими Рижская Дума не располагает. В связи с этим ему кажется неприемлемым, что RN не имеет разработанной стратегии.

«От 39 до 105 евро за квадратный метр»

Такую цену аренды – в месяц! – торговых площадей на Центральном рынке озвучили в Рижской думе. Между прочим, на торговцев еще и возлагается необходимость платить все налоги – НДС, подоходный, социальный. И сколько же нужно наторговывать в день, чтобы свести концы с концами? Оттого и цены на базаре, увы, кусаются.

– Нет нормального доступа к рынку, – отметила депутат. – Покупателей, как только они подъезжают, встречают «приветы» Park Expert. Кроме того, странной выглядит политика руководства Rīgas nami – перевести всех торговцев из Молочного в Овощной павильон, а через пару недель сказать: мы передумали, убирайтесь прочь. Где-то еще видана такая высокая арендная плата?

Депутат напомнила, что вице-мэр Ратниекс явился на рынок, чтобы заявить – «он победил матрешки и печатные издания на русском языке».

– Допустимо ли подобное вмешательство в частный бизнес, имеет ли право владелец земли диктовать, чем конкретный киоск торгует?

matreshki.jpg

Фото автора

Срочный международный семинар

Еще один депутат от оппозиции саркастично обратил внимание, что, как только было заявлено внеочередное заседание – тут же, спустя 15 минут, на официальном сайте мэрии Riga.lv появилась информация, мол, «на международном семинаре разработают концепцию Центрального рынка»!

– Вот так, внезапно – они год или два сидели, ничего не делали, и в тот момент, когда оппозиция потребовала, фактически, отставить руководство Rīgas Nami, прогнать этих господ и дам с теплых местечек, которые они оккупировали и ничего не делают, в тот же момент, у нас 40 архитекторов едут в Ригу, чтобы внести предложения по историческому центру, особое внимание уделяя Центральному рынку и прилегающим к нему территориям. Ну не странное ли совпадение?

На самом деле, разумеется, подобный интернациональный десант вряд ли решит проблему – необходим официальный конкурс, в котором участвовали бы разные архитектурные бюро, может быть, и иностранные. А пока же все это, как говорят, ни о чем…

Главный ответчик – мэр

Член-корреспондент Академии наук, профессор Ринголдс Балодис указал, что Центральный рынок с его павильонами уже включен во всемирный регистр памятников ЮНЕСКО, однако находится «в жалком состоянии». Руководство RN, по словам депутата, «надо гнать поганой метлой».

Корпоративное управление предприятиями самоуправлений вылилось в то, что те стали банальными кормушками для верных коалиции людей. Несмотря на формально принятые «кодексы хорошего управления», все развивается в противоположном направлении.

«Держателем капитала является господин Ланге (исполнительный директор Риги, — прим. Н.К.), а у депутатов нет возможности влиять на ситуацию. Их возгласы глушат».

Р.Балодис обратился к мэру Риги Виестурсу Клейнбергсу: «Вы и есть главный ответственный. В крахе виноваты не один – тут свою руку приложил и Кирсис, и Стакис, который сейчас в Европе отдыхает». Со своей стороны, Янис Ланге – «работник коалиции».

– То, что вы, «Прогрессивные», за велодорожки думаете, молодцы. Только в Иманте деревьев меньше стало, деньги там разбазарили, это плохо. Но, в принципе, у вас есть свое направление. Но Центральный рынок, который есть жемчужина Риги – отбросить в сторону – это неправильно и нехорошо.

Депутат Любовь Швецова назвала расценки на торговые места на базаре «неадекватными и не поддерживающими местного производителя». Дополнительную нагрузку порождают дорогие парковочные места. В итоге, «мы не видим достаточного количества и качества наших торговцев на Центральном рынке».

«Глумлением над Рижской Думой и депутатами» назвал депутат Яков Плинер отношение руководства города, которое не посчитало необходимым ни вступать в дискуссию по наболевшему вопросу, ни пригласить начальство RN.

– В рижском хозяйстве нет мелочей. Центральный рынок – одна из визитных карточек Риги. Нужно сменить правление и совет Rīgas nami. И в течение месяца спланировать – что и как сделать, за какие средства, и степень ответственности, от исполнительного директора до работников Rīgas nami.

В итоге, состоялось голосование – «за» недоверие руководству предприятия выступило 18 думцев, «против» - 29. То есть муниципальные менеджеры продолжат получать высокие зарплаты в Rīgas nami.

СТРУКТУРА

В ведении Rīgas nami находится недвижимость общей стоимостью 200 млн евро, в т.ч. 2 556 242 м2 земли и 1 963 411 м2 зданий.

Председатель правления муниципального SIA Оярс Валкерс задекларировал для Службы госдоходов заработок на предприятии за 2024 год в размере 81 037, 83 евро.

Всего в правлении трудятся 3 человека, а еще 3 члена имеет совет Rīgas nami. В последнем, к примеру, служит Илзе Букулде, основным местом работы коей является государственное AS Latvijas autoceļu uzturētājs. Там в прошлом году она заработала 97 239,48 евро, а в RN – «всего» 25 942,19 евро.

Автор - Ник Кабанов
#рынок
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(6)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    4-го октября

    Кто его стороной обходит?.. Вот читаешь новости (не только на BB) а и на других ресурсах, и видишь брехня на брехне.. Одно-то,что у нас зарплата по 2000, чего уже стоит!

    4
    1
  • ES
    Ella Stroika
    3-го октября

    Всё в стране испаганили, теперь это вообще не рынок. Уже несколько лет как не бываю. Уаы, всякие Кирсисы - Стакисы и им подобные не отвечают за свою халатность, жадность и бездарность. Поэтому всё убого.

    15
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    2-го октября

    Кормушки уже поделены и никто ни за что не ответит. В результате "выборов" поменяются только рыла, жадно рыскающие по корыту, но ни положение дел в столице.

    53
    1
  • lo gos
    lo gos
    2-го октября

    Любая вещь в руках дикаря превращается в груду мусора.

    76
    1
  • NB
    Nose Bose
    2-го октября

    а как гнали прошлых управляющих... коррупция, отсутствие управления, бла-бла-бла, мы то уж этого не допустим. А вышло все ровно то же самое, только для своих и за еще большие деньги. Видимо наценка на пафос :)

    90
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    В крахе виноваты не один -- Оно конечно, но если убрать это ворьё, то кто будет жертвовать партиям составляющим коалицию в Рижской думе?

    59
    1
Читать все комментарии

