Напомним, что сегодня оппозиция успешно сорвала кворум во время рассмотрения на пленарном заседании законопроекта "О загрязнении", который призван был усилить борьбы с загрязнением окружающей среды крупными предприятиями. Оппозиция просто воспользовалась тем, что в парламенте отсутствовали 4 депутата от правящей коалиции.

Однако глава сеймовской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ заверил, что уже через неделю все правящие депутаты будут в сборе и упомянутый законопроект будет принят. Юревиц уверен, что и во время рассмотрения бюджета-2026 коалиционная дисциплина будет обеспечена. Депутат утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли, как это уже происходило в минувшем году, привозить в Сейм, дабы обеспечить перевес голосов, и депутатов, которые находятся на больничном.