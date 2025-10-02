Baltijas balss logotype
Объявляется «мобилизация». Депутатов привезут в Сейм даже больных

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Объявляется «мобилизация». Депутатов привезут в Сейм даже больных

Глава парламентской фракции "Новое Единство" уверен, что бюджет-2026 и законопроекты в рамках "зеленого курса" будут приняты.

Напомним, что сегодня оппозиция успешно сорвала кворум во время рассмотрения на пленарном заседании законопроекта "О загрязнении", который призван был усилить борьбы с загрязнением окружающей среды крупными предприятиями. Оппозиция просто воспользовалась тем, что в парламенте отсутствовали 4 депутата от правящей коалиции.

Однако глава сеймовской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц сегодня вечером в эфире Латвийского ТВ заверил, что уже через неделю все правящие депутаты будут в сборе и упомянутый законопроект будет принят. Юревиц уверен, что и во время рассмотрения бюджета-2026 коалиционная дисциплина будет обеспечена. Депутат утвердительно ответил на вопрос о том, будут ли, как это уже происходило в минувшем году, привозить в Сейм, дабы обеспечить перевес голосов, и депутатов, которые находятся на больничном.

#парламент
Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го октября

    О Боже мой, даже не верится, что прошёл целый год с тех пор, как ни хрена не изменилось.

    15
    2
  • A
    Aleks
    3-го октября

    Как говорил народ во времена Левы Троцкого его чекистов:Бог сотворил Небо и Землю,а черт Левину сЕмью. Похоже,что Черт сотворил и ,,Новое Единство,,Даже есть фамилия этого Черта из США. Да и фамилии чертей в этой партии известны... В других они тоже имеются,но не в таком количестве 😈👽

    7
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    2-го октября

    Каждый раз одно и тоже. Даже смешно ( О стране надо думать, а не о своих карманах, из наших налогов!!!

    21
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    Обьявить по телевидению реалити-шоу "Не дай депутату доехать до парламента". Рейтинги гарантированы...

    29
    2
