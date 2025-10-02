Напомним, что сегодня повестка дня пленарного заседания Сейма была очень насыщенной - наряду с целым рядом законопроектов, в том числе и со статусом срочных, планировалось и рассмотрение нескольких громких оппозиционных инициатив, включая выражение недоверия премьер-министру Эвике Силине. Кроме того, от предыдущего пленарного заседания осталась и парочка спорных законопроектов в рамках "зеленой политики". Поскольку именно эти "зеленые" законопроекты - в частности, законопроект "О загрязнении", - неделю назад и привел к демаршу оппозиции (срыв кворума), оппозиция просила вообще изъять данные законопроекты из сегодняшней повестки дня.

Правящие не согласились и... тут же поплатились. Оппозиция опять воспользовалась отсутствием сразу четырех правящих депутатов и сорвала кворум, вытянув карточки для голосования. В итоге по законопроекту проголосовало лишь 46 депутатов из 100.

Заседание пришлось прервать или точнее - отменить.

Но чтобы оппозицию не обвинили в "антигосударственном" подходе тут же были собраны необходимые 34 подписи для рассмотрения уже в рамках внеочередного заседания Сейма законопроекта о создании инфраструктуры противомобильности на восточной границе. Как ожидается, закон будет принят уже в ближайший час. Но очевидно, что у правящих большие проблемы с коалиционной дисциплиной и со способностью принимать решения.