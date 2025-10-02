Baltijas balss logotype
Оппозиция снова сорвала пленарное заседание Сейма. А что теперь?

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

У правящих "хронически" не хватает голосов.

Напомним, что сегодня повестка дня пленарного заседания Сейма была очень насыщенной - наряду с целым рядом законопроектов, в том числе и со статусом срочных, планировалось и рассмотрение нескольких громких оппозиционных инициатив, включая выражение недоверия премьер-министру Эвике Силине. Кроме того, от предыдущего пленарного заседания осталась и парочка спорных законопроектов в рамках "зеленой политики". Поскольку именно эти "зеленые" законопроекты - в частности, законопроект "О загрязнении", - неделю назад и привел к демаршу оппозиции (срыв кворума), оппозиция просила вообще изъять данные законопроекты из сегодняшней повестки дня.

Правящие не согласились и... тут же поплатились. Оппозиция опять воспользовалась отсутствием сразу четырех правящих депутатов и сорвала кворум, вытянув карточки для голосования. В итоге по законопроекту проголосовало лишь 46 депутатов из 100.

Заседание пришлось прервать или точнее - отменить.

Но чтобы оппозицию не обвинили в "антигосударственном" подходе тут же были собраны необходимые 34 подписи для рассмотрения уже в рамках внеочередного заседания Сейма законопроекта о создании инфраструктуры противомобильности на восточной границе. Как ожидается, закон будет принят уже в ближайший час. Но очевидно, что у правящих большие проблемы с коалиционной дисциплиной и со способностью принимать решения.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Иногда думаешь, что всё идёт как по маслу, и только потом понимаешь, что это был не вазелин, а солидол.

  • БТ
    Бесс Толковый
    2-го октября

    Видать оппозиция требует поделить поровну бабло, награбленное в народа и сложенное в "общаг", чем правящие не хотят. Однако, никто не предлагает, вернуть народу наворованное.

  • A
    Aleks
    2-го октября

    Ой,жду,когда ж морды будут бить друг другу как в израильском Кнессете?😀эх,жаль ,что Бриедис не в Сейме на стороне оппозиции... Не мешало бы там пару-тройку бородачей отправить в глубокий нокаут,ведь только кулак определяет сознание,потому как нет неотвратимости наказания ,чего черти и создали с 1991 года😈👽

Видео