У Объединённого списка (ОС) больше нет «красных линий» против сотрудничества с Союзом зелёных и крестьян (СЗК), следует из сказанного депутатом фракции ОС Марисом Кучинскисом в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама», пишет ЛЕТА.

В 2023 году, когда формировалось правительство нынешнего премьер-министра Эвики Силини («Новое Единство»), ОС отказался в нём участвовать, ссылаясь на нежелание сотрудничать с СЗК и выражая подозрения о скрытых связях этой партии с бывшим мэром Вентспилса Айваром Лембергсом.

Однако, когда в интервью LTV в четверг Кучинскиса спросили, остались ли у ОС «красные линии» в отношении СЗК, политик ответил: «„Единство“ доказало, что СЗК — „хорошие“. Почему мы теперь должны говорить иначе?» На уточняющий вопрос, означает ли это, что ОС поверил «Новому Единству», депутат, смеясь, ответил: «Это можно так трактовать».

Кучинскис воздержался от прогнозов о дальнейших действиях СЗК в связи со Стамбульской конвенцией и возможной дестабилизацией нынешнего правительства. Он выразил мнение, что ОС в более выгодной позиции, так как изначально не поддерживал присоединение к конвенции, тогда как позиция СЗК по этому вопросу была непоследовательной, что, скорее всего, ослабило доверие их избирателей.

Политик ОС считает, что несмотря на конфликты в коалиции и поданный Силине вотум недоверия, она сохранит пост, а правительство продолжит работу.

«Остаётся только вопрос, сколько голосов сейчас у коалиции и сколько их останется спустя какое-то время», — отметил депутат.

Кучинскис напомнил о переговорах по формированию правительства Силини и указал, что коалиция была собрана из идеологически противоречивых политических сил. Сейчас, по его словам, СЗК, согласившись несколько лет назад на все условия формирования правительства, «потерял очень, очень многое».

«В то же время „Прогрессивные“, о которых тогда „Единство“ в кулуарах говорило, что лучше их держать в кровати, чем в оппозиции, сейчас, похоже, могут постепенно „съесть“ само „Единство“,» — оценил Кучинскис.

«Отношения [в коалиции] не самые лучшие, но я не думаю, что произойдут какие-то изменения», — подытожил Кучинскис, комментируя текущую ситуацию в правящей коалиции.

Как сообщалось, в повестку дня Сейма на четверг включён вотум недоверия премьер-министру Силине, инициированный оппозиционными партиями. Недоверие ей выразили Национальное объединение (НО) и ОС.

По утверждению оппозиции, «правительство долгое время не в состоянии принять решительные меры по прекращению экономического сотрудничества с Россией и Беларусью», поэтому Силине предъявлен вотум недоверия.

Одновременно, на фоне голосования СЗК в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, внутри коалиции возникли напряжённые отношения. Тем не менее партнёры по коалиции заявили о своей готовности работать над принятием «бюджета безопасности» на следующий год.

Находящийся в коалиции СЗК заявил, что не собирается поддерживать требование об отставке Силини, а «Прогрессивные» указали, что исход голосования будет зависеть от фракции СЗК в Сейме.

У «Нового Единства» в Сейме 25 депутатов, у СЗК — 16, у «Прогрессивных» — 8. У Объединённого списка — 13 депутатов, у Национального объединения — 12, у партий «Латвия на первом месте» и «За стабильность!» — по 8 депутатов. Также в Сейме есть 10 внефракционных депутатов.