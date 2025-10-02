Baltijas balss logotype
В Сейме совсем запутались... Депутаты решили рассмотреть второй раз уже принятый закон 1 202

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Президент парламента по инициативе оппозиции созвал второе внеочередное пленарное заседание.

Сегодня как-то в Сейме все не задалось... Сперва, напомним, правящие отказались пойти "на уступки" оппозиции и изъять из повестки дня очередного пленарного заседания два законопроекта в рамках так называемого "зеленого курса". В отместку оппозиция, воспользовавшись отсутствием четырех депутатов от коалиции, сорвала кворум. Спикер Сейма Дайга Миериня была вынуждена прервать очередное пленарное заседание. Вскоре были собраны 34 подписи депутатов под предложение созвать внеочередное заседание прямо сегодня, дабы рассмотреть уже в окончательном чтении политически важный документ - законопроект о создании инфраструктуры противомобильности. Напомним: законопроект призван создать правовую базу для создания балтийской линии обороны вдоль и вблизи границ с РФ и РБ. После часовых дебатов законопроект был принят! Затем оппозиционные депутаты решили уже со своей стороны собрать 34 подписи для созыва второго за сегодняшний день внеочередного заседания - дабы рассмотреть бОЛьшую часть повестки дня того очередного заседания, которое было сорвано самой оппозицией еще в 9.30 утра. Депутаты, видимо, так спешили, что, подавая заявку на внеочередное заседание, из повестки дня очередного заседания "забыли" вычеркнуть законопроект о противомобильности, который уже СЕГОДНЯ БЫЛ ПРИНЯТ. Президиум Сейма тоже ошибки не заметил и провозгласил повестку дня с законопроектом, который уже принят в срочном порядке!

Очевидно, что в стране назревает правительственный кризис или даже, если хотите, политический кризис.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    2-го октября

    Если так пойдёт, то скоро на сцене будут бить морды! Это всегда так забавляет публику и веселит.

    5
    1

