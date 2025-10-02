Baltijas balss logotype
Вотум недоверия: Силиня удержалась в премьерском кресле 2 287

Политика
Дата публикации: 02.10.2025
LETA
Изображение к статье: Вотум недоверия: Силиня удержалась в премьерском кресле
ФОТО: LETA

Большинство Сейма сегодня отклонило требование оппозиционных депутатов об отставке премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").

Вотум недоверия был инициирован оппозиционными Национальным объединением и "Объединенным списком" (ОС). Голосование проходило на фоне разногласий в самой коалиции - между "Новым Единством", "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК). Партнеры по коалиции пообещали работать вместе, по крайней мере, на данный момент, чтобы принять "бюджет безопасности" на следующий год.

На этот раз оппозиция обосновала требование отставки Силини тем, что "правительство долгое время не может принять четких решений по прекращению экономического сотрудничества с Россией и Беларусью".

"Новое Единство" имеет в Сейме 25 мандатов, СЗК - 16, а "Прогрессивные" - восемь. У ОС 13 мандатов, у Национального объединения - 12, у партии "Латвия на первом месте" и "За стабильность" - по восемь. Также есть 10 внефракционных депутатов, некоторые из которых обеспечивают правительству Силини минимальное большинство в парламенте.

#сейм латвии #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    2-го октября

    А порноролик?

    8
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    Вот и я говорю: рано ей еще в порноиндустрию, пусть вес нагуляет

    19
    2

