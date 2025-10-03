Партнеры по правящей коалиции уже очень напоминают семейную пару, которая перед разводом в очередной раз выясняет отношения. Причем, так этим процессом увлеклись, что не заметили, как вышли на улицу и за их перебранкой могут наблюдать все желающие.

Скандал в «благородном семействе»

Вот так и в среду вечером правящие, "позабыв", что они вообще-то в прямом телеэфире, ругались на чем свет стоит! Телезрителям оставалось только взять попкорн и наблюдать за этой базарной склокой. Можно даже было разогревать себя криками: "Ну, Витя, дай ему в глаз!" Или – "Андрис, не зевай – влупи ему в ответ!"

На фоне этих разборок заявление премьера в понедельник, что до принятия бюджета в коалиции решили забыть о разногласиях, выглядело просто смешным. Разногласия не только остались, но коалиционные политики еще больше стали ненавидеть друг друга.

Напомним, что скандал «в благородном семействе» случился в прошлый четверг - «зеленые крестьяне» вместе с оппозицией проголосовали за то, чтобы начать рассмотрение в Сейме законопроекта о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Особенно по поводу поведения «зеленых крестьян» негодовали «прогрессивные», для которых ратификация Стамбульской конвенции и регулирование партнерских отношений (читай — отношений однополых пар) является главным приоритетом в парламенте этого созыва.

Однако премьер Эвика Силиня, не желая потерять пост главы правительства, фактически не поддалась на подстрекательства «прогрессивных» и отказалась отправить в отставку министра благосостояния Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян). А в понедельник вечером на коалиционном совете якобы удалось достичь соглашения о том, что до принятия Сеймом бюджета безопасности (так правящие окрестили бюджет-2026), все разногласия внутри коалиции будут отложены в сторону.

Отдайте портфель!

В среду вечером сотни тысяч телезрителей в прямом эфире программы Домбурса «Kas notiek Latvijā?» могли убедиться, что премьер, мягко говоря, ошиблась, уверяя в том, что все разногласия временно «забыты». Случилась настоящая перепалка между лидером парламентской фракции «Прогрессивные» Андрисом Шуваевым и министром экономики от Союза зеленых и крестьян Виктором Валайнисом. Шуваевс постоянно обвинял «зеленых крестьян» в неколлегиальном поведении (мол, все вопросы по Стамбульской конвенции можно было обсудить в коалиции) и в нарушении коалиционного договора.

На что Валайнис заметил, что «зеленые крестьяне» уже давно нарушали этот коалиционный договор — в частности, выступали в поддержку Палестины, нарушая пункт договора о единой внешней политике. «И вообще ваша фракция в Сейме за это время потеряла уже двух депутатов, а у вас по-прежнему три министра» - напомнил Валайнис, намекая, что вообще-то один министерский портфель нужно было бы, основываясь на принципе пропорциональности, у «прогрессивных» отобрать.

В какой-то момент третий участник перепалки — глава парламентской фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревиц – осознал, что его партнеры по коалиции уж слишком разошлись и призвал прекратить перебранку. Но товарищи по коалиции его не послушали и продолжили выяснение отношений. Шуваевс постоянно повторял, что действия «зеленых крестьян» не должны оставаться «без последствий» – то есть министр благосостояния должен был быть снят с должности. На это Валайнис предупредил, что увольнение министра от Союза зеленых и крестьян не останется «без симметричного ответа», что означает — партия потребует уволить и по одному министру от «Нового Единства» и партии «Прогрессивные».

«Это право премьера требовать отставки министра», - напомнил ведущий программы. «Ну, у нас тоже есть кое-какие права», - парировал министр Валайнис. По существу он дал понять, что увольнение главы минблага приведет к падению правительства Силини. Это прекрасно осознает и сама Силиня, поэтому и не стала «трогать» министра Узулниекса.

Правительство меньшинства, однако

Впрочем, главная проблема премьера даже не в разногласиях внутри коалиции, а в том, что у этой коалиции «хронически» не хватает голосов в Сейме, чем в очередной раз и воспользовалась оппозиция. Итак, вчера в начале пленарного заседания правящие отказались пойти "на уступки" оппозиции и изъять из повестки дня очередного пленарного заседания два законопроекта в рамках так называемого "зеленого курса".

В отместку оппозиция, воспользовавшись отсутствием четырех депутатов от коалиции, сорвала кворум. То есть оппозиционные депутаты вытащили карточки для голосования и за законопроект в рамках «зеленого курса» - «О загрязнении», - было подано всего 46 голосов при минимально необходимом кворуме в 50 голосов из 100. Спикер Сейма Дайга Миериня была вынуждена прервать очередное пленарное заседание.

Да, затем правящие, и оппозиция, собрав 34 подписи, добились созыва двух внеочередных пленарных заседаний, и повестка дня, запланированная для очередного заседания, все равно была рассмотрена. Так на первом внеочередном заседании депутаты приняли в срочном порядке специальный закон о создании инфраструктуры противомобильности. Если вкратце, то закон определяет правовой порядок строительства заградительных сооружений и препятствий вдоль границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также в районе 30-ти километровой приграничной зоны. Если для этого понадобится провести отчуждение частной земли и других объектов недвижимости частных лиц, то им, как гласит закон, будет справедливое возмещение — с учетом рыночных цен на недвижимость в данном регионе.

Да, повестку дня удалось рассмотреть, но… «осадочек» остался — правящие продемонстрировали неспособность добиться коалиционной дисциплины. Фактически сейчас страна живет в условиях правительства меньшинства, на лицо явный политический кризис. Наверное, стоит согласиться с политологом Икстенсом, что в ситуации, когда у правящих де-факто нет большинства в Сейме, премьер Эвика Силиня сама должна подать в отставку, а не держаться за кресло, зная, что не может провести через парламент нужные законопроекты. Как вообще в такой ситуации правительство может принимать бюджет-2026?

Кто на новенького?

Глава Объединенного списка Эдгарс Таварс в среду в том же телеэфире уверял, что пока нового варианта коалиции нет, но «полуформальные», как он выразился, кулуарные разговоры по поводу возможного нового правительства ведутся.

Кажется, вопрос уже в том, развалится ли правительство Силини, а когда это произойдет — ДО принятия бюджета-2026 или сразу ПОСЛЕ?