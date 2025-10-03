Все больше госсредств приходится тратить не на приоритеты, а на обслуживание растущего словно на дрожжах государственного долга.

Социальные партнеры по прежнему недовольны проектом бюджета-2026 и прежде всего тем, что власти не нашли в себе сил и желания радикально сократить расходы, в том числе — административные. «Сегодня, 3 октября, состоялось заседание подсовета по бюджету и налогам Национального совета по трехстороннему сотрудничеству (НТСП). Латвийская конфедерация работодателей (ЛКР) поддерживает увеличение финансирования государственной безопасности и обороны, но ЛКР не может поддержать политику подготовки госбюджета-2026 в целом, так как правительство не учло рекомендации социальных партнеров и не обеспечило социальный диалог», - говорится в заявлении Латвийской конфедерации работодателей.

«ЛКР в январе 2025 года вместе с партнерами по сотрудничеству настаивала на сокращении расходов на сумму не менее 850 млн евро и необходимости реализации процесса пересмотра структурированных бюджетов министерств. Министерства нашли в своем бюджете всего 101 млн евро, не достигнув даже установленной для себя цели в 150 млн. При этом используемые в публичной коммуникации материалы о сокращении расходов вводят в заблуждение и интерпретируют достижимые цели (включая прошлогодние показатели, дополнительные налоговые поступления, за счет чего уменьшены дотации самоуправлениям). К сожалению, правительство не прислушалось к рекомендациям, и выбрало самый легкий путь - экономия расходов эквивалентна тому объему, который сберегается ежегодно и пересмотр бюджетов министерств был оставлен на усмотрение самих министерств, а потому результат не достигнут.

В госбюджете необходимы все большие средства не на приоритеты, а на поддержание госдолга. Содержание госдолга в следующие три года увеличится на 713 млн евро. С 2016 года правительство даже не пыталось сбалансировать расходы бюджета и сейчас принято безответственное решение аналогично действовать следующие три года.

ЛКР не может поддержать принцип, использованный при разработке бюджета, - «дополнительные налоги сегодня, будем экономить завтра». В нынешнем проекте бюджета повышение налогов для предпринимателей вступает в силу уже в 2026 году, однако экономия и реформы в правительственном секторе планируются с 2027 года. Ограничение надбавок и отмена премий в публичном секторе также планируется только с 2027 года», - негодует президент ЛКР Андрис Бите.

Впрочем, едва ли позиция социальных партнеров особо повлияет на правящую коалицию — никакого радикального пересмотра проекта бюджета-2026 не планируется.