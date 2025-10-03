Сегодня в Сейме вспомнят о пожилых жителях Латвии 3 2078

Дата публикации: 03.10.2025
ФОТО: LETA

В пятницу, 3 октября пройдет так называемый День пожилых людей в Сейме.

Председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча подчеркивает: в контексте демографических проблем важно говорить о старшем поколении, а не только о стимулировании рождаемости, как это сейчас происходит:

– Здоровый пожилой человек — это ценность: он не обуза, а ресурс. Если человек в возрасте здоров, он может продолжать работать, помогать детям с внуками, передавать знания, быть общественно активным. Демография — это не только количество детей, это жизнь человека от колыбели до седых волос...

– Все чаще слышим термин «серебряная экономика». Что это значит?

– Серебряная экономика — это часть экономики, связанная с пожилыми людьми: как с их потребностями, так и с тем, что они сами дают обществу. Речь идет не только о возрасте 65+, но и о тех, кому больше 55 лет. Пожилые люди не пассивны: они путешествуют, посещают культурные мероприятия, делают покупки, продолжают учиться и работать.

Всё это — экономический оборот. Чем здоровее человек, тем больше он может участвовать. Но на рынке труда, к сожалению, царят предубеждения: после 55 лет труднее найти работу, работодателям часто нужна только молодость, а не опыт.

Это неправильно, и об этом мы будем говорить 3 октября в Сейме на Дне пожилых людей. Нужно перестать смотреть на них как на «потребителей» и увидеть их реальный вклад.

– Вы поддерживаете врачей, которые настаивают на том, чтобы пожилым людям предоставлялась бесплатная вакцина против пневмококка. Почему именно эта вакцина так важна?

– Пневмококк вызывает очень тяжелые болезни — пневмонию, менингит, сепсис. Они нередко заканчиваются тяжелыми последствиями или смертью. Для пожилых и людей с хроническими болезнями риск особенно высок. Врачи ясно сказали: вакцинация стоит значительно дешевле, чем лечение одного тяжелого пациента в больнице. Каждая спасенная жизнь и каждый случай, когда удалось избежать осложнений, — это прямой выигрыш для общества и бюджета.

– Однако правительство говорит: денег нет. Как это изменить?

– Нужно менять мышление. Здоровье — это не расход, а инвестиция. Сейчас в приоритете оборона и демография. Но, на мой взгляд, это недальновидное мышление. Мы говорим о 1,7 млн евро, чтобы обеспечить вакцину для групп риска. По сравнению со счетами больниц и выплатами по инвалидности эта сумма ничтожна. Да, нужны средства на оборону, но нельзя забывать: безопасность — это не только заборы и армия. Внутренняя безопасность — это и здоровье, и пенсии, и социальная система.

– Почему в обществе этот вопрос не звучит достаточно громко?

– Многие пожилые просто не в состоянии себя защитить. Болезнь или слабость мешают бороться за свои права. В итоге их проблемы политикам не кажутся актуальными. Но реальность сурова: если человек не вакцинирован и заболевает, лечение стоит дорого, и не всегда удается его спасти.

