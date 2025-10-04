Обычно обличительный пыл главного деруссификатора Латвии достается фирмам, распространяющим объявления о приеме на работу на русском и чиновникам с политиками, говорящими с журналистами на этом языке.

Однако время от времени она заходит на сайт американской амбассады В Латвии и возущается, что там до сих пор не вняли ее наездам и не убрали кириллицу.

Она пишет: Что-то изменилось в дизайне веб-сайта Посольства США в Риге, Латвия, но не в поддержке русификации в Латвии! Посольство так и не объяснило, почему на его сайте используется русский язык. На сайте посольства в Украине нет русского языка. Неужели вы ждете, когда Россия нападет на Латвию, чтобы наконец удалить русский язык со своего латвийского веб-сайта?

Байба Ротберга дополняет Лангу: Фактически, такой публикацией на сайте посольства США публично заявляется о неприятии системы образования ЛР — с этого учебного года в школах искоренена такая порода, как «школьники».