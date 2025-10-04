Baltijas balss logotype
Лиана Ланга наехала на посольство... США 13 2315

Политика
Дата публикации: 04.10.2025
соцсети
Изображение к статье: Лиана Ланга наехала на посольство... США

Обычно обличительный пыл главного деруссификатора Латвии достается фирмам, распространяющим объявления о приеме на работу на русском и чиновникам с политиками, говорящими с журналистами на этом языке.

Однако время от времени она заходит на сайт американской амбассады В Латвии и возущается, что там до сих пор не вняли ее наездам и не убрали кириллицу.

Она пишет: Что-то изменилось в дизайне веб-сайта Посольства США в Риге, Латвия, но не в поддержке русификации в Латвии! Посольство так и не объяснило, почему на его сайте используется русский язык. На сайте посольства в Украине нет русского языка. Неужели вы ждете, когда Россия нападет на Латвию, чтобы наконец удалить русский язык со своего латвийского веб-сайта?

Байба Ротберга дополняет Лангу: Фактически, такой публикацией на сайте посольства США публично заявляется о неприятии системы образования ЛР — с этого учебного года в школах искоренена такая порода, как «школьники».

#сша #русский язык
(13)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    5-го октября

    Посольство так и не объяснило -- Интересно а что оно должно объяснять какой-то шланге? «Попрощалась со мной потенция, зубы, волосы, нет и пламенного пыла. Хорошо, что осталась одна деменция - обосцалась и тут же забыла».

    65
    1
  • A
    Aleks
    5-го октября

    Этим двум тупым теткам надо молить бога,чтобы война не началась ,потому что их пристрелят свои же сразу как на Украине Ирину Фарион,ведь в в Латвии 40% русскоязычных.А может и надо ,чтобы началась-может Латвия очистится от плесени во всех эшелонах?!Риторический вопрос .

    57
    5
  • A
    Aleks
    5-го октября

    Очень хорошо,что наехала Посол США в Латвии девушка без дипломатического образования и имеет право послать и Лангу,и Ротбергу куда подальше и на английском,и на латышском,и даже на иврите 😋😂

    42
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    5-го октября

    Можно просто было написать-"наехала". Ненависть это её хлеб. Это больное животное, которое просто по состоянию своего сознания не может жить в мире.

    65
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    5-го октября

    Классическая история успеха латышского чиновника - АБСОЛЮТНО некомпетентная, необразовынная бабка с низким интеллектом получает достойную зарплату и не приносит пользу обществу. И таких в ЛР десятки тысяч, и они там сидят только потому что либо свои, полезные, либо агрессивно плюются ядом в сторону русского. Латыши голосуют за подобных 30 лет, и Латвия умирает потому что эти неучи неспособны ни на что созидательное и население разбегается, причем те де латыши что голосовали за эту нечисть.

    105
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    4-го октября

    Эта женщина пытается запретить в Латвии язык на котором она писала стихи вровень с Пушкиным ?‽ Язык, который восьмой в мире....??? чтобы о ней говорили, как о умалишённой??? Она до сих пор не нашла себя...
    Чтобы стала ты чуть добрее, пойду не пожалев 7 евро, и преобрету в коллекцию сборник оргазма конца 80-ых в исполнении поэтессы.

    63
    7
  • Л
    Латтоптун
    4-го октября

    Канализаторша, против посольства США...Смешно.

    83
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го октября

    А чему удивляться: у всех психов есть сезонные обострения. Сейчас самое время, чтобы Бабушка Шланга летала на метле и пугала своим неглиже всех вокруг... Так что визгливый лай на посольство США - еще не самое худшее, на что она способна.

    133
    3
  • Д
    Дед
    Мимо проходил
    5-го октября

    Дура не дура, а со своими бреднями сидит в рижской думе и получает зряплату, и думаю, что любому другому за эти деньги нужно очень неплохо поработать, а эта "умалишенная", получает деньги и ржет над этими впахивающими умными. Вопрос, кто те дебилы, которые за нее голосовали?

    111
    2
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    4-го октября

    Уберите уже кто-нибудь, эту полоумную бабку!

    186
    1
  • 4-го октября

    я сомневаюсь что кто-нибудь нападёт на нато, так что её истерика бессмысленна

    70
    1
  • lo gos
    lo gos
    4-го октября

    жертва аборта

    97
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    4-го октября

    Не по Сеньке шапка лаять на на босса.

    104
    1
Читать все комментарии

