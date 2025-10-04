Baltijas balss logotype
Минфин хочет спихнуть Налогово-таможенную полицию МВД 0 238

Политика
Дата публикации: 04.10.2025
LETA
Изображение к статье: Минфин хочет спихнуть Налогово-таможенную полицию МВД

С 1 января 2026 года налогово-таможенную полицию (НТП) предлагается передать в ведение министра внутренних дел, предусматривают разработанные Министерством финансов и переданные на согласование поправки к закону о налогово-таможенной полиции.

В настоящее время законом предусмотрено, что с 1 января 2026 года будет создано новое учреждение прямого управления - НТП, которая возьмет на себя функции и задачи нынешнего управления налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов. Также в законе предусмотрено, что новое учреждение будет находиться в ведении министра финансов, а надзор за его деятельностью будет осуществлять Минфин.

Однако, как отмечает Минфин, предусмотренная законом подчиненность НТП министру финансов создает ограничения для эффективной интеграции с другими правоохранительными органами, действующими в ведении МВД.

Хотя учреждение выполняет важные задачи по выявлению преступлений в налоговой и таможенной сферах, его деятельность тесно связана с ведением уголовных процессов, оперативным сотрудничеством и обменом информацией с Государственной полицией, Службой госбезопасности и другими учреждениями системы МВД и структурами безопасности, поэтому подчиненность НТП министру внутренних дел соответствовала бы ее основным функциям - расследованию и предотвращению преступлений в сфере налогов и таможни, тогда как основная функция Минфина - разработка политики в налоговой и таможенной сферах, а не предотвращение и борьба с преступностью.

Присоединение НТП к системе МВД позволит в полной мере использовать потенциал учреждения в целях государственной и общественной безопасности и борьбы с преступностью. Поэтому необходимо изменить подчиненность учреждения, передав его в ведение министра внутренних дел, чтобы обеспечить единый и скоординированный подход к борьбе с финансовыми преступлениями, подчеркивает Минфин.

По мнению ведомства, это уменьшит раздробленность правоохранительных органов и будет способствовать упрощению системы госуправления, ее прозрачности и единому подходу к надзору за учреждениями.

#минфин #мвд
Оставить комментарий

