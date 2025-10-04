В правительстве или точнее - в министерстве финансов и в партии, которая это министерство курирует -"Новое Единство", - уже давно мечтают "кого-то вывести на биржу", а именно - государственные и муниципальные предприятия. Но дальше разговоров дело не продвинулось. И вот все-таки, после нескольких лет дискуссий, появилась... первая ласточка. Подготовлены "Правила выпуска облигаций Рижского самоуправления"!

В случае их принятия, а это может случиться уже в ближайший вторник на очередном заседании правительства, столичные власти получат возможность выпускать собственные ценные бумаги - облигации, которые позволят Рижской думе привлекать через биржу средства, например, на модернизацию системы отопления, заменяя фоссильные виды топлива на "зеленые".

Но перед началом эмиссии облигаций рижские власти обязаны будут предоставить всю информацию о своих планах на сей счет Кабинету Министров. Правительство и определит максимальную сумму обязательств, которые Рижское самоуправление сможет взять на себя путем выпуска облигаций.