У Рижской думы появятся свои облигации? 2 281

Политика
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У Рижской думы появятся свои облигации?
ФОТО: LETA

На ближайшем заседании правительства может быть принято историческое решение.

В правительстве или точнее - в министерстве финансов и в партии, которая это министерство курирует -"Новое Единство", - уже давно мечтают "кого-то вывести на биржу", а именно - государственные и муниципальные предприятия. Но дальше разговоров дело не продвинулось. И вот все-таки, после нескольких лет дискуссий, появилась... первая ласточка. Подготовлены "Правила выпуска облигаций Рижского самоуправления"!

В случае их принятия, а это может случиться уже в ближайший вторник на очередном заседании правительства, столичные власти получат возможность выпускать собственные ценные бумаги - облигации, которые позволят Рижской думе привлекать через биржу средства, например, на модернизацию системы отопления, заменяя фоссильные виды топлива на "зеленые".

Но перед началом эмиссии облигаций рижские власти обязаны будут предоставить всю информацию о своих планах на сей счет Кабинету Министров. Правительство и определит максимальную сумму обязательств, которые Рижское самоуправление сможет взять на себя путем выпуска облигаций.

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
  • Е
    Ехидный
    5-го октября

    МММ пр-рижски?????

    Мимо проходил
    5-го октября

    "Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук". В наше время за такой рисунок Остапа Бендера не стали бы ругать: во-первых, это совеременное искусство такое, а во-вторых, правду нарисовал...

Видео