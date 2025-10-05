Борьба с русским языком докатилась уже до литературы и периодики. Министерство культуры за подписью его главы Агнесе Лаце подготовило изменения в Законе о подоходном налоге, согласно которым с 1-го января 2026-го года льготная ставка НДС в размере 5% больше не будет распространятся де факто на издающиеся на русском языке книги, газеты, журналы при их продаже в розницу или доставку подписчикам. Это значит, что уже с 1-го января НДС на русскую литературу и периодику будет 21 процент! Такая же ставка будет применяться и по отношению к платным публикациям на русском языке и платной подписке на русские публикации в электронных СМИ!

Согласитесь, это очень пикантно, когда именно министерство культуры выходить с такими "санкциями" в отношении литературы и периодики, выходящей в Латвии (!) на родном для трети населения языка.

Законопроект включен в повестку дня ближайшего заседания Кабинета Министров и наверняка будет одобрен правительством, после чего поступит в Сейм.