Министр культуры за повышение НДС на русские книги, газеты и журналы 4 250

Политика
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр культуры за повышение НДС на русские книги, газеты и журналы

Новый виток борьбы с русским языком - законопроект будет рассмотрен уже в ближайший вторник.

Борьба с русским языком докатилась уже до литературы и периодики. Министерство культуры за подписью его главы Агнесе Лаце подготовило изменения в Законе о подоходном налоге, согласно которым с 1-го января 2026-го года льготная ставка НДС в размере 5% больше не будет распространятся де факто на издающиеся на русском языке книги, газеты, журналы при их продаже в розницу или доставку подписчикам. Это значит, что уже с 1-го января НДС на русскую литературу и периодику будет 21 процент! Такая же ставка будет применяться и по отношению к платным публикациям на русском языке и платной подписке на русские публикации в электронных СМИ!

Согласитесь, это очень пикантно, когда именно министерство культуры выходить с такими "санкциями" в отношении литературы и периодики, выходящей в Латвии (!) на родном для трети населения языка.

Законопроект включен в повестку дня ближайшего заседания Кабинета Министров и наверняка будет одобрен правительством, после чего поступит в Сейм.

#налоги
Эдуард Эльдаров
(4)
  • пк
    полосатый конь
    6-го октября

    Как въехать на "языковой козе" к "Великому Корыту".

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го октября

    Что там были за вопли о хваленой латышской культуре? Какая культура, такой и министр. Следующий шаг, который они подсмотрят у Адика Шикльгрубера - костры из русских книг на площадях по праздникам. Это государство сломалось - зовите сантехника с запчастями!

    33
    2
  • NB
    Nose Bose
    5-го октября

    когда культура стала борьбой, она перестала быть культурой :)

    36
    2
  • A
    Aleks
    5-го октября

    Уберите пидорасов из правительства для начала,а потом уже их кураторов и все будет хорошо... Пидорги до добра Латвию не доведут ...

    76
    4
ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Четыре тысяч евро и больше: сколько зарабатывают в самоуправлениях Латвии, и на что тратят деньги
Изображение к статье: И пляжная инфраструктура Вецаки, и коляски для инвалидов, и услуги ассистентов – все оплачено из подоходного налога рижан. Эксклюзив!
Сенсация: правительство встало на сторону пациентов
Изображение к статье: Сенсация: правительство встало на сторону пациентов
Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями
Изображение к статье: Правительство обсудит прект бюджета с профсоюзами и работодателями
Долгий путь к примирению.... Что обсудит коалиция?
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Изображение к статье: Частный сектор ухода строит пансионат в Вецмилгрависе. Фото автора. Эксклюзив!
Рига потратит на социальные программы более 180 млн евро: где их можно получить? 2 393
Изображение к статье: У Рижской думы появятся свои облигации? Эксклюзив!
У Рижской думы появятся свои облигации? 2 359
Изображение к статье: Лиана Ланга наехала на посольство... США
Лиана Ланга наехала на посольство... США 13 3935
Изображение к статье: Сам не читал, но... Херманис заметил интересный парадокс в Стамбульской конвенции
Сам не читал, но... Херманис заметил интересный парадокс в Стамбульской конвенции 543

