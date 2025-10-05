Самой значимой является программа по социальным услугам для жителей на дому – 58 191 497 евро. Глава Управления благосостояния Мартиньш Моорс рассказал депутатам думы, что по 13 различным программам расходы увеличились на 8 миллионов евро.

Суммы больше, получателей меньше

«Мы видим, что социальные услуги решают ситуации», – объявил господин Моорс. При этом количество людей, получающих гарантированный минимальный доход (GMI), в этом году составляет 4951 лицо (на 7% меньше прошлогоднего). Руководитель столичной социалки указал, что при этом расходы на эту статью выросли на 10%. Государство, со своей стороны, участвует в оплате «минималки» на 30%. Довольно много – 2648 получателей – среди граждан Украины, по сравнению с 2303 рижанами.

– Мы видим, что по жилищному пособию у украинцев не так много получателей, – пояснил чиновник. Он также подчеркнул, что уже с 2021 года «пенсии не могут быть ниже GMI». Последний же – научно обоснован, рассчитан по медиане, т.е. средним доходам!

39% нуждающихся в Риге пенсионеры, 23% – инвалиды. Всего для помощи зарегистрировались 11 059 малообеспеченных. Увеличение выплат происходит автоматически: «Минимальная зарплата повышается, растут пенсии из-за индексации».

– Люди обеспечены универсальными услугами, – заверил М.Моорс. Со своей стороны, наибольшей категорией получателей по составу семьи являются – многодетные. Несколько упало количество семей с приемными детьми – с 385 до 376.

Двойня в Риге теперь будет премироваться от самоуправления 4500 евро, если в семье уже трое – 6000 евро.

Социальные услуги выросли на 16 миллионов

В столице приняты новые виды сервиса – социальная реабилитация для детей с нарушениями нервного развития; программа превентивной поддержки для молодых мам; помощь семьям для восстановления социальных функций; MISIJA для детей с зависимостями. В целом ряде нововведений участвуют негосударственные структуры – Общество самаритян, ассоциация детских поселков SOS.

По мнению М.Моорса, то, что 32,4% средств уходит именно на домашний уход, помогает обеспечить для нуждающихся горячее питание, проводников-ассистентов, тревожную кнопку, видеовизиты. В 2025 году материальной помощью для ухода на дому воспользовалось 3498 человек. Практически все эти люди страдают хроническими заболеваниями, имеют функциональные нарушения…

В Риге, отметил М.Моорс, имеется работоспособная система, позволяющая в течение недели получать помощь от ассистентов в среднем по 12 часов в неделю.

В пансионатах по-прежнему тесновато

В 2025 году в социальных центрах помощи насчитывалось 2348 мест, уникальных клиентов было 2685. «Очередь уменьшилась», – утверждает М.Моорс. 74% клиентов выбирают именно муниципальные учреждения в Риге, хотя самофинансирование от самоуправления позволяет быстрей получить место в центре, расположенном в провинции. Еще 17% клиентов размещены в организациях, сотрудничающих с муниципалитетом, 9% в структурах, у которых производятся закупки.

– К сожалению, Рига отказалась строить, даже с софинансированием ЕС, пансионат на 98 мест. Это не было хорошим решением. Надо думать, как это компенсировать. Сейчас строит Объединение самаритян, на 48 мест. Нужен механизм строительства каждый год, по потребности рынка. Это как покупать машину, или брать в лизинг.

Тревожный сигнал последнего времени – увеличение числа людей с деменцией. Поэтому в пансионатах «Межциемс», «Гайлезерс», создаются специализированные отделения, чтобы обеспечить сениоров достойным уровнем услуг.

Отзывы от родственников – положительные, улучшается эмоциональная стабильность, персонал профессиональный.

В том же, что касается помощи бездомным со стороны Риги, особой новизны не наблюдается – господин Моорс полагает, что их даже становится меньше. Чтобы эта категория не росла, столица заранее уделяет внимание детям с нарушениями поведения и общения. К сожалению, оплачиваемые государством услуги лечения тинейджеров от зависимостей – все еще редкость…

М.Моорс также упомянул образование как важнейший фактор дальнейшей социализации молодых людей. Разумеется, служба благосостояния не может повлиять на лингвистический подход МОН – но печальный факт в том, что дети, которые не смогут окончить школу из-за повышенных языковых требований, могут сделаться будущими получателями пособий.

«Нас ждет огромный взрыв»

– Я в депрессии, – признался, выслушав доклад, депутат Национального объединения Лаурис Эренпрейсс. Социальный бюджет до бесконечности увеличиваться не может. «Нас ждет огромный взрыв, – заявил политик. – Надо же что-то делать».

Господин Моорс признал, что происходит увеличение числа подростков с «деструктивным поведением»: «Давление на молодежь, которого требует образовательный процесс, гораздо больше. Сравниваю со своими детьми: то, что я учил в высшей школе, они учат в основной!»

Господин Эренпрейсс также поинтересовался – отчего в Риге растет количество детей-инвалидов? Ответ был простой – это спасенные жизни при родах. Но есть и генетические изменения – в общем и целом наша, местная, популяция становится старше, и не здоровее, указала директор Департамента благосостояния Рижской Думы Ирена Кондрате. В любом случае, три четверти таких детей обеспечиваются помощью столичных институтов.

Эйнарс Цилинскис (Нацобъединение) также поднял вопрос агрессивных детей. Конкретный пример: ребенка за плохое помещение исключили из школы, за ним потребовался присмотр родителя, а из-за этого его (ее) уволили с работы.

Мартиньш Моорс полагает: «Бывают кризисы, нужно быть к ним готовыми. Нам нужно создать алгоритм для работников, чтобы они могли успокаивать детей».

Как полагает профессионал, свозить проблемных детей в специальные учреждения – худший вариант, потому что они там продолжат вести себя аналогичным образом.

Линда Озола («Новое Единство») поинтересовалась бюджетными запросами социальной сферы на 2026 год. И.Кондрате сообщила, что дополнительных расходов потребует уход на дому. «Здесь играет роль демография. Клиенты становятся тяжелей. Влияет и инфляция. Но в Риге у нас, как ни странно, одна из наиболее дешевых услуг».

Ваш автор поинтересовался возможностями упомянутых партнерских организаций – М.Моорс рассказал, что в их комплексных услугах есть апартаменты, типа малогабаритных квартир. Город сотрудничает с такими современными пансионатами – но самым проблемным остается уровень софинансирования, он невысок…