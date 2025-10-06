Завтра в Сейме, как обычно по вторникам, проходят заседания большинства комиссий и подкомиссий. Так бюджетная комиссия Сейма заслушает информацию о том, как использовался бюджет здравоохранения в минувшем и этом году, а также о бюджете здравоохранения на среднесрочную перспективу. Примечательно, что о медицине будут говорить и в комиссии по социальным делам - депутатов познакомят с результатами ревизии Госконтроля о том, насколько эффективно работают в Латвии больницы.

В свою очередь, депутатам комиссии по госуправлению и делам самоуправлений расскажут о том, что уже сделано в борьбе с бюрократией и что планируется сделать в рамках специально созданной рабочей группы. Так, в частности, планируется провести в госуправлении (министерства) аудит функций, что поможет выявить дублирование функций, сократить госуправление и сделать его работу более эффективной.

В подкомиссии же по борьбе с теневой экономикой обсудят с экспертами возможность обложить НДС международный бизнес - booking, airbnb и другие компании, работающие в том числе и в Латвии, но без регистрации именно в нашей стране, а как трансграничный бизнес.