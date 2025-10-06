Baltijas balss logotype
Борьба с бюрократией, ситуация в больницах и бюджет медицины. Что завтра обсудят в Сейме? 1 217

Политика
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Подкомиссии парламента заслушает информацию о возможности обложить налогами трансграничный бизнес - booking, airbnb и другие международные компании.

Завтра в Сейме, как обычно по вторникам, проходят заседания большинства комиссий и подкомиссий. Так бюджетная комиссия Сейма заслушает информацию о том, как использовался бюджет здравоохранения в минувшем и этом году, а также о бюджете здравоохранения на среднесрочную перспективу. Примечательно, что о медицине будут говорить и в комиссии по социальным делам - депутатов познакомят с результатами ревизии Госконтроля о том, насколько эффективно работают в Латвии больницы.

В свою очередь, депутатам комиссии по госуправлению и делам самоуправлений расскажут о том, что уже сделано в борьбе с бюрократией и что планируется сделать в рамках специально созданной рабочей группы. Так, в частности, планируется провести в госуправлении (министерства) аудит функций, что поможет выявить дублирование функций, сократить госуправление и сделать его работу более эффективной.

В подкомиссии же по борьбе с теневой экономикой обсудят с экспертами возможность обложить НДС международный бизнес - booking, airbnb и другие компании, работающие в том числе и в Латвии, но без регистрации именно в нашей стране, а как трансграничный бизнес.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    7-го октября

    Украсть ,обложить,уничтожить-главные приоритеты правительства и Сейма. И это главные патриоты Латвии?!😭

    5
    2

