Правительство Латвии приняло решения о регулировании цен на лекарства, и, по словам депутата 14-го Сейма и бывшего министра здравоохранения Ингриды Цирцене, это впервые стало прямой поддержкой пациентов — часть медикаментов подешевела почти вдвое, правда другие, напротив, выросли в цене.

В передаче TV24 «Ziņu top» Ингрида Цирцене признала, что принятые правительством решения о регулировании цен на лекарства в этот раз напрямую соответствуют интересам пациентов.

«На этот раз правительство встаёт на сторону пациентов», — подчеркнула Цирцене, пояснив, что для части общества цены на лекарства после реформы существенно снизились.

Например, те, кто ранее платил за медикаменты около 30 евро, теперь покупают их за 16–18 евро. В то же время другая часть общества ощущает противоположный эффект, так как самые дешёвые лекарства подорожали.

«Если я покупаю лекарства за три или четыре евро, и к этой цене добавляется ещё 0,75 евро, то цена становится выше», — объяснила Цирцене.

Она напомнила, что разговоры о целях реформы начались ещё после Нового года, и стало ясно, что не все результаты соответствуют первоначальным ожиданиям. Однако депутат подчеркнула, что это прямая поддержка жителей, так как аптеки от этого не получают ни больше, ни меньше.

Особенно изменение цен ощущают пациенты, которые ежедневно покупают несколько препаратов. «Представьте, если человек берёт три лекарства — это уже плюс два с половиной евро. Для многих это большие деньги», — добавила Цирцене.

По её мнению, это важный шаг к тому, чтобы жители чувствовали себя увереннее, зная, что и в сфере медикаментов правительство способно ввести рамки, которые помогают пациентам. «С лекарствами мы пришли к определённой системе, чтобы люди могли их покупать», — резюмировала Цирцене.