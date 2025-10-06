Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сенсация: правительство встало на сторону пациентов 3 395

Политика
Дата публикации: 06.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Сенсация: правительство встало на сторону пациентов

Правительство Латвии приняло решения о регулировании цен на лекарства, и, по словам депутата 14-го Сейма и бывшего министра здравоохранения Ингриды Цирцене, это впервые стало прямой поддержкой пациентов — часть медикаментов подешевела почти вдвое, правда другие, напротив, выросли в цене.

В передаче TV24 «Ziņu top» Ингрида Цирцене признала, что принятые правительством решения о регулировании цен на лекарства в этот раз напрямую соответствуют интересам пациентов.

«На этот раз правительство встаёт на сторону пациентов», — подчеркнула Цирцене, пояснив, что для части общества цены на лекарства после реформы существенно снизились.

Например, те, кто ранее платил за медикаменты около 30 евро, теперь покупают их за 16–18 евро. В то же время другая часть общества ощущает противоположный эффект, так как самые дешёвые лекарства подорожали.

«Если я покупаю лекарства за три или четыре евро, и к этой цене добавляется ещё 0,75 евро, то цена становится выше», — объяснила Цирцене.

Она напомнила, что разговоры о целях реформы начались ещё после Нового года, и стало ясно, что не все результаты соответствуют первоначальным ожиданиям. Однако депутат подчеркнула, что это прямая поддержка жителей, так как аптеки от этого не получают ни больше, ни меньше.

Особенно изменение цен ощущают пациенты, которые ежедневно покупают несколько препаратов. «Представьте, если человек берёт три лекарства — это уже плюс два с половиной евро. Для многих это большие деньги», — добавила Цирцене.

По её мнению, это важный шаг к тому, чтобы жители чувствовали себя увереннее, зная, что и в сфере медикаментов правительство способно ввести рамки, которые помогают пациентам. «С лекарствами мы пришли к определённой системе, чтобы люди могли их покупать», — резюмировала Цирцене.

Читайте нас также:
#цены #правительство #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
2
0
8

Оставить комментарий

(3)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    6-го октября

    Мне выписал врач Вермокс , он считает это надо пить всем у кого дома животные.Я купила всем членам семьи 7 евро коробка, каждому надо выпить 3 коробки.Для 7 членов семьи необходимо заплатить 21*7=почти 150 евро. Нужно пить два раза в год.А уменя пенсия 430.В России это лекарство мне обошлось бы в 7 раз дешевле.Кстати от него у меня депрессия прошла

    3
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го октября

    Большинство лекарств давно уже покупаю в Белоруссии - пока еще провозить не запрещают. В крайнем случае можно скататься в Литву или Эстонию. А, так вот зачем нужна Рейл Балтика! Выписывают вам в Латвии дорогущее лекарство - садитесь на скоростной поезд и получаете не только лекарство подешевле, но и экскурсию по соседним странам! :)

    6
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го октября

    Для многих это большие деньги -- Я не думаю, что для отдельных пенсионеров с многотысячными пенсиями это проблема.

    15
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Демократичненько! Правительство за лишение русской прессы и литературы на русском налоговых льгот
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам»
Изображение к статье: Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам»
Искусственный интеллект определит победителя в будущих гибридных и когнитивных войнах — Сартс
Изображение к статье: Искусственный интеллект определит победителя в будущих гибридных и когнитивных войнах — Сартс
Изображение к статье: «Зачем мы обманываем сами себя?» — эксперт о реформе пенсий за выслугу лет
«Зачем мы обманываем сами себя?» — эксперт о реформе пенсий за выслугу лет 1 240
Изображение к статье: Если человек нелегал — в самолёт и домой, - политолог
Если человек нелегал — в самолёт и домой, - политолог 2 158
Изображение к статье: В Риге хотят построить мегастадион: оказывается, футбол в ЛР может зарабатывать до 55 млн евро Эксклюзив!
В Риге хотят построить мегастадион: оказывается, футбол в ЛР может зарабатывать до 55 млн евро 4 316
Изображение к статье: Никто не хотел уходить: почему власть Латвии переругалась, но не развалилась Эксклюзив!
Никто не хотел уходить: почему власть Латвии переругалась, но не развалилась 3 336

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 7
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 78
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 15
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 17
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 7
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео