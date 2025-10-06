Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Социальные партнеры обсудят с министрами бюджет на следующий год 0 112

Политика
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Социальные партнеры обсудят с министрами бюджет на следующий год

Сегодня состоится заседание Латвийского союза самоуправлений (ЛСС), на котором будет рассматриваться протокол соглашения и разногласий между Кабинетом министров и ЛСС по бюджету на следующий год и бюджетным рамкам на 2026-2028 годы, сообщила представитель ЛСС Лиене Ужуле.

В заседании примут участие премьер-министр Эвика Силиня, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс и министр образования и науки Даце Мелбарде.

Планируется, что во время заседания дума ЛСС проголосует за утверждение протокола и примет решение о предоставлении руководителю организации Гинтсу Каминскису мандата на подписание протокола от имени ЛСС.

Правительство со своей стороны планирует принять решение по протоколу 7 октября.

Подписание протокола о соглашении и разногласиях между правительством и самоуправлениями состоится после его утверждения думой ЛСС и Кабинетом министров, а затем он будет присоединен к пакету бюджетных документов на следующий год.

Правительство планирует утвердить проект госбюджета 14 октября и внести на рассмотрение в Сейм 15 октября.

Читайте нас также:
#бюджет #профсоюзы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Демократичненько! Правительство за лишение русской прессы и литературы на русском налоговых льгот
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам»
Изображение к статье: Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам»
Искусственный интеллект определит победителя в будущих гибридных и когнитивных войнах — Сартс
Изображение к статье: Искусственный интеллект определит победителя в будущих гибридных и когнитивных войнах — Сартс
Изображение к статье: «Зачем мы обманываем сами себя?» — эксперт о реформе пенсий за выслугу лет
«Зачем мы обманываем сами себя?» — эксперт о реформе пенсий за выслугу лет 1 240
Изображение к статье: Если человек нелегал — в самолёт и домой, - политолог
Если человек нелегал — в самолёт и домой, - политолог 2 158
Изображение к статье: В Риге хотят построить мегастадион: оказывается, футбол в ЛР может зарабатывать до 55 млн евро Эксклюзив!
В Риге хотят построить мегастадион: оказывается, футбол в ЛР может зарабатывать до 55 млн евро 4 316
Изображение к статье: Никто не хотел уходить: почему власть Латвии переругалась, но не развалилась Эксклюзив!
Никто не хотел уходить: почему власть Латвии переругалась, но не развалилась 3 336

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 8
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 78
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 15
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 17
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 8
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео