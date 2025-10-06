Сегодня состоится заседание Латвийского союза самоуправлений (ЛСС), на котором будет рассматриваться протокол соглашения и разногласий между Кабинетом министров и ЛСС по бюджету на следующий год и бюджетным рамкам на 2026-2028 годы, сообщила представитель ЛСС Лиене Ужуле.

В заседании примут участие премьер-министр Эвика Силиня, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс и министр образования и науки Даце Мелбарде.

Планируется, что во время заседания дума ЛСС проголосует за утверждение протокола и примет решение о предоставлении руководителю организации Гинтсу Каминскису мандата на подписание протокола от имени ЛСС.

Правительство со своей стороны планирует принять решение по протоколу 7 октября.

Подписание протокола о соглашении и разногласиях между правительством и самоуправлениями состоится после его утверждения думой ЛСС и Кабинетом министров, а затем он будет присоединен к пакету бюджетных документов на следующий год.

Правительство планирует утвердить проект госбюджета 14 октября и внести на рассмотрение в Сейм 15 октября.