Итак, это случилось: сегодня Кабинет Министров поддержал предложение министерства культуры де факто лишить налоговых льгот литературу и периодику на русском языке. Для нее вводится ставка НДС в размере 21% вместо 5%, которая была до сих пор. При этом льготный налог в размере 5% сохраняется для изданий на латышском языке, а также для изданий на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов в ЕС и стран OECD. Таким образом, государство готово поддерживать прессу и литературу, к примеру, на румынском, чешском и других распространенных в Латвии языках, но только не на родном для трети населения Латвии русском языке. Как говорится, демократичненько!

Примечательно, что против таких изменений в налоговой сфере выступила Латвийская конфедерация работодателей. Вот что говорится в их письме правительству: "Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) напоминает, что в сентябре 2024 года правительство и социальные партнеры после длительных переговоров и взаимных консультаций договорились об основных налоговых установках в среднесрочной перспективе, которые предусматривали ряд изменений в налоговой системе Латвии, и вступили в силу в 2025 году. Вышеупомянутое соглашение также включает в себя обязательство о том, что налоговая система не подлежит существенному пересмотру до 2028 года, поскольку важно сохранить предсказуемость системы для налогоплательщиков, потенциальных инвесторов и других вовлеченных сторон.

Поэтому конфедерация выражает недоумение по поводу того, что правительство предлагает внеплановые налоговые изменения, которые не обсуждались с социальными партнерами, игнорируя таким образом социальный диалог."

Но правящие уже приняли свое решение и им на мнение социальных партнеров, похоже, наплевать. Проект соответствующих поправок в Закон о налоге на добавленную стоимость был поддержан правительством и теперь поступит в Сейм, который и должен сказать свое последнее слово. Примечательно, что лишение налоговых льгот издающихся в Латвии (!) газет и журналов будет происходить без переходного периода, то есть ставка 21% вводится прямо с 1-го января 2026-го года.