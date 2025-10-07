Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Демократичненько! Правительство за лишение русской прессы и литературы на русском налоговых льгот 5 249

Политика
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - Valsts kanceleja

фото - Valsts kanceleja

Законопроект теперь будет рассматривать Сейм.

Итак, это случилось: сегодня Кабинет Министров поддержал предложение министерства культуры де факто лишить налоговых льгот литературу и периодику на русском языке. Для нее вводится ставка НДС в размере 21% вместо 5%, которая была до сих пор. При этом льготный налог в размере 5% сохраняется для изданий на латышском языке, а также для изданий на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов в ЕС и стран OECD. Таким образом, государство готово поддерживать прессу и литературу, к примеру, на румынском, чешском и других распространенных в Латвии языках, но только не на родном для трети населения Латвии русском языке. Как говорится, демократичненько!

Примечательно, что против таких изменений в налоговой сфере выступила Латвийская конфедерация работодателей. Вот что говорится в их письме правительству: "Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) напоминает, что в сентябре 2024 года правительство и социальные партнеры после длительных переговоров и взаимных консультаций договорились об основных налоговых установках в среднесрочной перспективе, которые предусматривали ряд изменений в налоговой системе Латвии, и вступили в силу в 2025 году. Вышеупомянутое соглашение также включает в себя обязательство о том, что налоговая система не подлежит существенному пересмотру до 2028 года, поскольку важно сохранить предсказуемость системы для налогоплательщиков, потенциальных инвесторов и других вовлеченных сторон.

Поэтому конфедерация выражает недоумение по поводу того, что правительство предлагает внеплановые налоговые изменения, которые не обсуждались с социальными партнерами, игнорируя таким образом социальный диалог."

Но правящие уже приняли свое решение и им на мнение социальных партнеров, похоже, наплевать. Проект соответствующих поправок в Закон о налоге на добавленную стоимость был поддержан правительством и теперь поступит в Сейм, который и должен сказать свое последнее слово. Примечательно, что лишение налоговых льгот издающихся в Латвии (!) газет и журналов будет происходить без переходного периода, то есть ставка 21% вводится прямо с 1-го января 2026-го года.

Читайте нас также:
#правительство
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
0
7
0
5

Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го октября

    Как я уже говорил, следующий шаг нациоАнального правительства - брать пример с Адика Шикльгрубера и учтраивать по праздникам костры из русских книг. Верной нацистской дорогой идете, кунги!

    12
    1
  • A
    Aleks
    7-го октября

    Омбудсмен Латвии напомнила мне случай времён ВОВ,когда перед рвом немецкий офицер поставил советских военнопленных и евреев,и приказал военнопленным закопать евреев.Даже под угрозой расстрела военнопленные отказались. Тоже немецкий офицер при казал евреям и они стали закапывать тех,кто их только что спас. Теперь вы поняли,почему мы убиваем евреев?-сказал офицер,обращаясь к советским военнопленным... ,,Если евреи не объединятся и не закажут хорошую музыку,то их в мире останется один-два человека .,,Микаэль Лайтман,Израиль. Палковой почаще надо слушать умных людей или она думает,что войдёт в число 2!?😀

    9
    8
  • З
    Злой
    7-го октября

    Я всё жду газенвагены, думаю, скоро уже.

    21
    2
  • A
    Aleks
    7-го октября

    А что молчит омбудсмен Палкмане со звездой Давида на груди?! Или геноцид русских -это другое? Все меняется в этом мире и русские тоже когда нибудь закроют глаза...😈👽

    20
    4
  • З
    Злой
    Aleks
    7-го октября

    Какой нах омбудсмен, шавка на верёвочке.

    24
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Требование вернуть OIK не имеет оснований - эксперт
Изображение к статье: Пикет в 2019 году.
Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду
Изображение к статье: Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду Эксклюзив!
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Язык обучения, рейтинг доверия к власти и грядущие выборы. Что завтра обсудят депутаты? 156
Изображение к статье: В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть? 175
Изображение к статье: Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий
Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий 5 268
Изображение к статье: МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини
МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини 1 318

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 20
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 15
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 29
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 20
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео