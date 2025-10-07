"Меры контроля в отношении нелегальных мигрантов, если их единственным юридическим основанием является цвет кожи человека, могут нарушать право на частную жизнь и быть дискриминационными, тем самым нанося ущерб человеческому достоинству и репутации", — заявило Бюро омбудсмена.

Юрис Розенвалдс, комментируя это заявление, указал nra.lv, что каждую человеческую жизнь следует уважать:

"Никого не надо сразу бить дубинкой, но, если я правильно понимаю, речь идёт о проверках, которые являются священным долгом компетентных структур — чтобы выявить тех, кто находится в Латвии нелегально. Много тех, кто якобы приехал учиться, а на деле работает курьером. Есть масса мигрантов, которые отличаются от нас — вы сразу поймёте, что это парень из тёплых краёв. Но проверять человека на улице только по его внешности — это нарушение. Если нужно выяснить легальность нахождения, надо использовать все предусмотренные законом процедуры. Но если разговор только о цвете кожи — это создаёт подозрения ко всем, кто выглядит иначе".

Розенвалдс привел пример: "Вот математик индийского происхождения, работает в латвийской фирме и отлично справляется. При чём тут его внешность? Но нужно учитывать, что у нас граница довольно... прозрачная. Однако если мы вообще перестанем пускать мигрантов, тогда встаёт вопрос — чем это закончится для нашей экономики? Вопрос не в том, впускать или нет, а в том, какой будет контроль".

Розенвалдс убеждён, что любого человека нужно уважать как личность, как живое существо. "Но если человек находится в Латвии нелегально, тогда с уважением и вежливо, без дубинок — сказать: садись в самолёт и улетай! Не дай бог, если мигрант ещё и совершит правонарушение! К счастью, мы пока не дошли до ситуации, как в Швеции. Шведы хотели опередить всю Европу в толерантности, впустили огромную массу мигрантов, а те начали самоорганизовываться — и не в лучшем направлении".

Розенвалдс надеется, что полиция и другие соответствующие структуры смогут контролировать ситуацию. "С одной стороны, важна строгость, с другой — нужно обойтись без физического насилия, чтобы мы сами не потеряли уважение к себе. Методы могут быть разные, но они не должны нарушать фундаментальные права личности", — считает Розенвалдс.

