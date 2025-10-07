Завтра внимание журналистов, самих политиков и общественности будет приковано к комиссии Сейма по иностранным делам, в которой начнется рассмотрение в 1-м чтении самого резонансного законопроекта последнего времени - о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Результат очевиден - комиссия поддержит принятие документа в 1-м чтении, то бишь за основу, поскольку в комиссии большинство у оппозиции. Да и потом, как известно, денонсацию конвенции поддерживают и входящие в коалицию "зеленые крестьяне".

В свою очередь, депутаты комиссии по госуправлению и делам самоуправлений обсудят готовность Центризбиркома к проведению через год парламентских выборов. Депутаты, разумеется, не хотят, чтобы повторился тот провал, который имел место при подсчете голосов на муниципальных выборах в июне этого года.

Комиссия по социальным делам рассмотрит бюджет университетских больниц.

В свою очередь, на комиссии по гражданству, миграции и сплочения общества обсудит ситуацию с переводом школ только на латышский язык обучения (концепция единой школы).

Депутаты, работающие в комиссии по запросам, рассмотрят запрос оппозиционной фракции о рекордно низком уровне доверия народа к правительству Силини.