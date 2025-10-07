Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Язык обучения, рейтинг доверия к власти и грядущие выборы. Что завтра обсудят депутаты? 0 156

Политика
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

В комиссии Сейма начнется обсуждение самой громкой инициативы последнего времени.

Завтра внимание журналистов, самих политиков и общественности будет приковано к комиссии Сейма по иностранным делам, в которой начнется рассмотрение в 1-м чтении самого резонансного законопроекта последнего времени - о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Результат очевиден - комиссия поддержит принятие документа в 1-м чтении, то бишь за основу, поскольку в комиссии большинство у оппозиции. Да и потом, как известно, денонсацию конвенции поддерживают и входящие в коалицию "зеленые крестьяне".

В свою очередь, депутаты комиссии по госуправлению и делам самоуправлений обсудят готовность Центризбиркома к проведению через год парламентских выборов. Депутаты, разумеется, не хотят, чтобы повторился тот провал, который имел место при подсчете голосов на муниципальных выборах в июне этого года.

Комиссия по социальным делам рассмотрит бюджет университетских больниц.

В свою очередь, на комиссии по гражданству, миграции и сплочения общества обсудит ситуацию с переводом школ только на латышский язык обучения (концепция единой школы).

Депутаты, работающие в комиссии по запросам, рассмотрят запрос оппозиционной фракции о рекордно низком уровне доверия народа к правительству Силини.

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Требование вернуть OIK не имеет оснований - эксперт
Изображение к статье: Пикет в 2019 году.
Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду
Изображение к статье: Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду Эксклюзив!
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Изображение к статье: В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть? 175
Изображение к статье: Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий
Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий 5 268
Изображение к статье: МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини
МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини 1 318
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 203

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 14
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 29
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 20
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео