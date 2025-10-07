На этой неделе в Риге состоится конференция «Digital Front», организованная Центром передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, на которой эксперты из разных стран обсудят вызовы современной информационной среды — от дезинформации до влияния искусственного интеллекта на общество.

Как сообщил в эфире передачи “900 секунд”(TV3) директор центра Янис Сартс, во время конференции также будет представлено новое структурное подразделение — Лаборатория искусственного интеллекта, которая поможет в будущем решать вопросы цифровой безопасности.

«Сейчас мы на этапе подбора специалистов — как в Латвии, так и за рубежом. Мы ищем молодых, талантливых экспертов, готовых смотреть в будущее, — рассказал Сартс. - Это область, где рынок труда очень напряжён, но у нас уже есть сотрудничество с рядом ведущих лабораторий искусственного интеллекта в Европе и США. Надеемся, что вместе мы создадим новые решения».

Основная задача новой лаборатории — исследовать и разрабатывать технологии, которые помогут защищать общество и государственные институты от угроз, создаваемых ИИ в информационном пространстве.

«Искусственный интеллект определит, какой будет информационная среда в ближайшем будущем. Он станет также фактором, который может повлиять на то, кто победит в будущей гибридной или когнитивной войне (война, полем битвы которой становится человеческий разум)», — подчеркнул Сартс.

Центр ставит перед собой цель создать системы, способные распознавать и анализировать контент, созданный ИИ, например, фальшивые цифровые изображения. «Мы уже работаем над несколькими направлениями — от защиты избирательных систем до создания цифровых двойников общества», — добавил он.

Сартс признаёт, что в этой стремительно меняющейся цифровой среде общество может почувствовать растерянность, если не будет инструментов, помогающих ориентироваться.

«Если у нас не будет инструментов, которые помогут пользователям осмысленно и ценностно взаимодействовать с ИИ, мы можем довольно быстро потеряться. Есть исследования, показывающие, что ИИ способен влиять на мышление человека и даже внушать намерения, не вызывая подозрений», — предупреждает он.

Он также указывает на парадокс: чем больше люди используют ИИ, тем труднее становится сохранять самостоятельность мышления. «Лучшие результаты достигаются, когда человек умеет хорошо взаимодействовать с искусственным интеллектом. Но нужно помнить, что эти модели особенно эффективны в психологическом профилировании — они могут очень точно нас понять и повлиять на нас», — поясняет Сартс.

Конференция «Digital Front» состоится 8 и 9 октября в Риге, объединив экспертов по безопасности, технологиям и медиа из стран НАТО и государств-партнёров для обсуждения цифровых линий фронта и безопасности коммуникаций будущего.

TV3