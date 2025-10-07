Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини 1 318

Политика
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини
ФОТО: LETA

Неправильное распределение ресурсов значительно замедлило рост производительности в Латвии, заключил в докладе Международный валютный фонд (МВФ).

Как напоминает МВФ, в экономике Латвии последние 20 лет были проблемы с конкурентоспособностью и рост производительности рабочей силы замедляется.

В докладе подчеркивается важность государственной политики по поддержке выхода на рынок качественных предприятий, содействию эффективному выходу с рынка и повышению эффективности распределения ресурсов с целью стимулирования роста производительности в Латвии.

По оценке МВФ, для восстановления конкурентоспособности латвийской экономики и сохранения фискального пространства ключевое значение имеет улучшение показателей роста производительности.

Как отмечают эксперты, эффективность распределения ресурсов и динамизм компаний имеют решающее значение для роста производительности. Например, при выходе с рынка менее производительных предприятий капитал и рабочая сила перераспределяются в пользу более эффективных компаний, что способствует общему росту производительности. Сократив неправильное распределение ресурсов и выровняв распределение капитала и рабочей силы между предприятиями, можно значительно повысить производительность.

МВФ настоятельно рекомендует властям Латвии устранять ограничения, с которыми сталкиваются новые предприятия, тем самым способствуя росту производительности. Несмотря на активный выход новых компаний на латвийский рынок, эксперты советуют привлекать предприятия более высокого качества.

МВФ рекомендует улучшить распределение как капитала, так и рабочей силы, что вместе с повышением динамизма предприятий может способствовать росту производительности.

Выводы основаны на данных на 31 июля этого года.

Читайте нас также:
#мвф
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
14
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го октября

    Наверное недолго осталось "руководить", пришла пора гнать взашей.

    34
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Требование вернуть OIK не имеет оснований - эксперт
Изображение к статье: Пикет в 2019 году.
Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду
Изображение к статье: Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду Эксклюзив!
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Язык обучения, рейтинг доверия к власти и грядущие выборы. Что завтра обсудят депутаты? 155
Изображение к статье: В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть? 175
Изображение к статье: Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий
Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий 5 268
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 203

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 14
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 29
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 20
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 6
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео