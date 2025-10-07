Неправильное распределение ресурсов значительно замедлило рост производительности в Латвии, заключил в докладе Международный валютный фонд (МВФ).

Как напоминает МВФ, в экономике Латвии последние 20 лет были проблемы с конкурентоспособностью и рост производительности рабочей силы замедляется.

В докладе подчеркивается важность государственной политики по поддержке выхода на рынок качественных предприятий, содействию эффективному выходу с рынка и повышению эффективности распределения ресурсов с целью стимулирования роста производительности в Латвии.

По оценке МВФ, для восстановления конкурентоспособности латвийской экономики и сохранения фискального пространства ключевое значение имеет улучшение показателей роста производительности.

Как отмечают эксперты, эффективность распределения ресурсов и динамизм компаний имеют решающее значение для роста производительности. Например, при выходе с рынка менее производительных предприятий капитал и рабочая сила перераспределяются в пользу более эффективных компаний, что способствует общему росту производительности. Сократив неправильное распределение ресурсов и выровняв распределение капитала и рабочей силы между предприятиями, можно значительно повысить производительность.

МВФ настоятельно рекомендует властям Латвии устранять ограничения, с которыми сталкиваются новые предприятия, тем самым способствуя росту производительности. Несмотря на активный выход новых компаний на латвийский рынок, эксперты советуют привлекать предприятия более высокого качества.

МВФ рекомендует улучшить распределение как капитала, так и рабочей силы, что вместе с повышением динамизма предприятий может способствовать росту производительности.

Выводы основаны на данных на 31 июля этого года.