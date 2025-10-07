Дискуссия вокруг инициативы о выходе Латвии из Стамбульской конвенции сегодня перенеслась на заседание правительства. По требованию премьера министр благосостояния Рейнис Узулниекс (а именно минблаг отвечает за выполнение данной конвенции) представил доклад о реализации мер по предотвращению и борьбе с насилием в семье. После доклада премьер Эвика Силиня предложила принять протокольное решение Кабмина с указанием, что правительство против выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Это предложение вызвало протест у министров от Союза зеленых и крестьян (СЗК). Они заявили, что вопрос о выходе или невыходе из Стамбульской конвенции находится в полной компетенции Сейма и правительству не следует вмешиваться в дискуссии депутатов - у нас все-таки парламентская республика и действует система разделения властей.

Также министры от СЗК прошлись и по самой конвенции: "Стамбульская конвенция предлагает идеологический, а не практический подход к проблеме, поскольку ее содержание во многом основано не на конкретных инструментах борьбы с насилием, а на идеологическом взгляде на так называемый «социальный пол» (Gender)."

Примечательно, что после заседания лидер Союза зеленых и крестьян, министр земледелия Армандс Краузе вышел со специальным особым мнением. В его заявлении, в частности, подчеркивается, что "цели конвенции перекрываются уже существующим латвийским законодательством. Нормативное регулирование Латвии еще до ратификации конвенции содержало необходимые правовые нормы, защищающие от насилия - и в уголовном законе, и в Законе о защите прав детей, и в Законе о социальных услугах и социальной помощи. После ратификации в законодательство также внесены изменения, защищающие от насилия. Доступны кризисные линии, социальные службы и полицейские механизмы. Конвенция не создала новых практических возможностей для пострадавших, а лишь создала дополнительную бюрократию и идеологическую дискуссию."

Судя по всему, "зеленые крестьяне" полны решимости идти до конца и вместе с оппозицией в Сейме добиться выхода Латвии из Стамбульской конвенции. Принятием соответствующего законопроекта в первом чтении комиссия Сейма по иностранным делам займется уже завтра.