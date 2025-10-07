Baltijas balss logotype
Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий 5 269

Политика
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий
ФОТО: LETA

Если Сейм не примет бюджет на следующий год, правительство автоматически падет, заявил во вторник на пресс-конференции журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник встретился в Рижском замке с председателем Сейма Дайгой Миериней.

На вопрос, уверен ли он в том, что парламент сможет принять бюджет на 2026 год, президент ответил, что не хочет гадать и что ответ на этот вопрос могут дать только депутаты коалиции и оппозиции.

Ринкевич напомнил, что важно как можно скорее выполнить обязательства государства по оборонному бюджету, а также решить вопросы демографии и образования.

В свою очередь, спикер Сейма Дайга Миериня признала, что предвыборный период оказывает влияние: все три коалиционные партии делают публичные заявления о своих инициативах, вместо того чтобы решать эти вопросы совместно.

"По-моему, по этим вопросам следовало бы дискутировать коллегиально за одним столом. Принятие бюджета покажет, насколько едины партнёры по коалиции", - подчеркнула Миериня.

Как сообщалось, правительство подаст в Сейм государственный бюджет на следующий год 15 октября, а на следующий день, 16 октября, в 9:00 запланировано внеочередное заседание Сейма, на котором будут рассмотрены бюджет и сопутствующие законопроекты.

Первое чтение бюджета может состояться 5 ноября, а дебаты второго чтения планируется начать 3 декабря и продолжить 4 и 5 декабря.

#латвия
Оставить комментарий

(5)
  • 7-го октября

    с такой медициной никакая демография не поможет, скажите спасибо гостарбайтеру

    38
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го октября

    Тут вроде нехватка дворников образовалась - нельзя ли их принудительно отправить трудиться на благо окружающих?

    31
    1
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    7-го октября

    Порнушка просит!

    10
    2
  • З
    Злой
    7-го октября

    Ну ничего порноиндустрия сейчас на подъёме, всем места найдутся.

    27
    2
  • A
    Aleks
    7-го октября

    Решить оборонный бюджет -не проблема,а как быть с остальным,что убивали 30 лет? Принял закон и что,завтра демография улучшится,медицина,смертность снизится? Не лепи горбатого,Риня .👽😈

    41
    2
Читать все комментарии

