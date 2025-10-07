Если Сейм не примет бюджет на следующий год, правительство автоматически падет, заявил во вторник на пресс-конференции журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник встретился в Рижском замке с председателем Сейма Дайгой Миериней.

На вопрос, уверен ли он в том, что парламент сможет принять бюджет на 2026 год, президент ответил, что не хочет гадать и что ответ на этот вопрос могут дать только депутаты коалиции и оппозиции.

Ринкевич напомнил, что важно как можно скорее выполнить обязательства государства по оборонному бюджету, а также решить вопросы демографии и образования.

В свою очередь, спикер Сейма Дайга Миериня признала, что предвыборный период оказывает влияние: все три коалиционные партии делают публичные заявления о своих инициативах, вместо того чтобы решать эти вопросы совместно.

"По-моему, по этим вопросам следовало бы дискутировать коллегиально за одним столом. Принятие бюджета покажет, насколько едины партнёры по коалиции", - подчеркнула Миериня.

Как сообщалось, правительство подаст в Сейм государственный бюджет на следующий год 15 октября, а на следующий день, 16 октября, в 9:00 запланировано внеочередное заседание Сейма, на котором будут рассмотрены бюджет и сопутствующие законопроекты.

Первое чтение бюджета может состояться 5 ноября, а дебаты второго чтения планируется начать 3 декабря и продолжить 4 и 5 декабря.