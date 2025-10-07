Baltijas balss logotype
В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть? 0 176

Политика
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
ФОТО: LETA

В Риге необходимо развивать водный транспорт и создавать доступные и безопасные водоёмы, заявил вице-мэр Марис Спринджукс на пресс-конференции, посвященной результатам работы нового состава Рижской думы за первые 100 дней.

По мнению Спринджукса, в отношении водоемов у Риги нет единой политики, поэтому ее разработка является одной из следующих задач для использования потенциала городских рек и озер, развития пассажирских перевозок на воде и приведения в порядок инфраструктуры причалов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс также выразил уверенность, что создание инфраструктуры станет стимулом для развития водного транспорта. Это могут реализовать как частные предприниматели, так и ООО "Rīgas satiksme".

Спринджукс также отметил, что Рига не может развиваться фрагментарно, ограничиваясь отдельными проектами или отраслями. Необходимо создать механизм сотрудничества между Ригой и прилегающими регионами, который будет функционировать как единый организм, особенно в сфере организации движения, и обеспечит формирование качественной среды обитания для жителей и предпринимателей.

"Мобильность - это не только дороги и автобусы, но и повседневное удобство людей, а также возможность выбирать способы долгосрочного передвижения. Центр Риги должен оживиться, став местом, где хочется жить и работать", - сказал вице-мэр.

Читайте нас также:
#рига
Оставить комментарий

Видео