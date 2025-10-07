Правительство Латвии взялось за проект футбольного стадиона мирового класса – об этом свидетельствует размещенное на портале правовых актов информационное сообщение. Как и следовало ожидать, нас ждет масштабный бизнес-процесс – с последующей капитализацией прибыли и социализацией убытков.

В ожидании латышского Пеле

Скептик скажет – ну разве в Латвии футбол? Резонный ответ знатоков: а все потому, что играть негде. «Самой высокой категории УЕФА (4-я категория) сейчас в Латвии соответствует только один стадион – «Даугава» (натуральный газон, 10461 посадочное место). Эта зеленая поляна является собственностью ООО «Латвийский национальный спортивный центр» (100% госкомпания).

В сезоне 2024/2025 года на этом стадионе были проведены матчи Лиги Европы УЕФА в футбольном клубном турнире, а также матчи группового турнира отборочных соревнований чемпионата Европы 2025 года для национальной женской сборной Латвии.

Оценив сложившуюся ситуацию, Латвийская федерация футбола пришла к выводу, что, хотя национальный стадион «Даугава» соответствует выдвинутым УЕФА минимальным критериям четвертой категории, он не соответствует требованиям современной инфраструктуры по сравнению с «национальными» или «основными» государственными стадионами других стран, что влияет как на желание зрителей посетить соревнования, так и лишает возможности претендовать на организацию престижных футбольных мероприятий, а также на международное привлечение эстрадных артистов, которые в основном концертируют на стадионах».

Шесть вариантов

В сообщении, подготовленном под руководством эксперта Министерства образования и науки Эдмундса Звейниекса, рассматривается 6 альтернатив:

Перестройка стадиона «Даугава» в рамках имеющейся недвижимости; Строительство «Латвийским национальным спортивным центром» (ЛНСЦ) нового стадиона на государственной или муниципальной земле; Строительство ЛНСЦ нового стадиона в сотрудничестве с самоуправлением Риги и Латвийской футбольной федерацией; Строительство коммерсантом нового стадиона в обмен на землю; Строительство ЛНСЦ нового стадиона в рамках публично-приватного партнерства (PPP); Строительство нового стадиона на частной земле в рамках PPP – к примеру, приобретение частного стадиона «Сконто» и его дальнейшее развитие в сотрудничестве ЛНСЦ, самоуправления Риги и Латвийской футбольной федерации.

«По оценкам, футбол как отдельная отрасль может генерировать дополнительную добавленную экономическую стоимость в размере 37 миллионов евро. Эта стоимость, по мнению Минобразования, в рамках дальнейшего экономического оборота мультиплицирует и генерирует дополнительные доходы в валовом внутреннем продукте в объеме 55 миллионов евро».

Для сравнения, по прогнозу 2025 года, все, связанное с футболом, включая ЛФФ, клубы и прочее – создаст для госбюджета около 9,23 млн евро.

Что скажет ЦАФД

Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) – главное учреждение Латвии под крылом Минфина, следящее за расходованием денег ЕС, которые, надо полагать, будут привлекаться к очередной стройке века. По методологии ЦАФД, непосредственно возведение объекта займет 3 года, а вот весь цикл – 25 лет.

За четверть века будут решаться и юридические, и финансовые вопросы: «Проведя анализ первоначального потенциала затрат и выручки, рабочая группа пришла к выводу, что ни одна из рассматриваемых альтернатив не является коммерчески самостоятельной и в данном сценарии публичным партнерам (государству и самоуправлению), скорее всего, придется полностью или частично взять на себя риск спроса, покрыв дефицит финансирования приватному партнеру».

Тут стоит обратить внимание на упомянутую рабочую группу по стадиону – ее по решению премьерки Эвики Силини создали еще 20.12.2024.

Даешь «Даугаву» на 15 000 мест

Наиболее детализированным выглядит в документе проект расширенного национального стадиона в том самом месте, где появился спортивный квартал около века тому назад. Вот что предлагается для новой «Даугавы»:

100% покрытие для сидений;

Трибуны со всех сторон поля (четвертая трибуна);

Готовность инфраструктуры к приему больших концертов (доступ грузовых фургонов, движение автобусов, потоки общественного питания, парковки и др. факторы);

Фиксированные сидячие места у футбольного поля или сиденья, трансформируемые в модульную зону легкоатлетического поля;

Современные бизнес-ложи, более широкие зоны с потенциалом коммерциализации;

Широкий медиакомплекс, технологическая поддержка;

Экраны, Wi-Fi, звуковые, цифровые указатели;

Современные, с широкой доступностью внутренние помещения;

Современные решения – солнечные панели, сбор дождевой воды, энергоэффективное освещение, сортировка отходов, безбумажные билеты, меры компенсации следа СО2.

Альтернативные локации

Латвийская федерация футбола провела мониторинг, и определила 5 возможных мест для нового стадиона – Югла, Луцавсала, Спилве, Румбула, Зиепниеккалнс. В любом случае, для стройки понадобится не менее 10 гектаров земли. Кроме того, в спецификации указаны 2 тренировочных площадки для футболистов и 1 для вратарей, административное здание футбольной федерации, стоянка на 1200 авто (700 под землей и 500 на земле).

«В исследовании альтернатив лучшей была признана Луцавсала, которая в соответствии с документами развития города Риги запланирована как многофункциональная территория со смешанной застройкой и различными рекреационными функциями. Исследования показали, что расположение спортивно-развлекательного объекта международного и регионального значения на Луцавсале, в 2,5 км от центра Риги, позволило бы обеспечить удобную связь и небольшие расстояния до важнейших транспортных узлов в Риге (Рижский международный аэропорт, Рижский центральный железнодорожный вокзал/станция Rail Baltica, Рижский автовокзал, пассажирский паромный терминал), и возможность существенно уменьшить необходимость доступа к объекту автомобильным транспортом (и необходимость в автостоянках), так как такое расстояние обеспечивает возможность посетителям мероприятий (в том числе местным и иностранным туристам) добраться пешком или путем инструментов микромобильности.

В то же время размещение на Луцавсале – центральной части города уравновесит транспортные потоки как из центра города, так и из более широких окрестностей, таким образом уменьшая риск транспортных заторов в городе в дни мероприятий.

Кроме того, стадион может стать новым уникальным брендом пейзажа Риги, как и Латвийская Национальная библиотека или телебашня на Закюсале, так как стоянка возле Даугавского и Островного мостов считается очень важным в ландшафтном плане местом».

Действительно, что, мы хуже Албании? Ведь в Тиране, куда на минувшей неделе слетал президент Ринкевич, еще 6 лет назад открыли арену Air Albania аж на 22 000 мест.

Так что при благоприятном решении, новый стадион может появиться у нас к 2030 году. А стоить будет – свыше 67 миллионов, из коих 4,4 миллиона проектирование. Хотя это только прогнозы…