Предлагаемая Государственной канцелярией реформа системы пенсий за выслугу лет, которую концептуально поддержало правительство, по сути мало что решает, если помнить, что цель заключается в значительном сокращении бюджетных расходов, заявил в интервью агентству LETA эксперт по пенсионной системе, доктор экономических наук Эдгар Вольский.

Он также отметил, что это крайне политизированный вопрос, поскольку дает возможность набрать очки, заявив: "вот, смотрите, как мы боролись за вас".

Вольский подчеркнул, что вместо пенсий за выслугу лет в профессиях, связанных с рисками для жизни и здоровья, следовало бы предусмотреть возможности реабилитации, более длительные отпуска, медицинское страхование, а также возможности для переквалификации.

Одновременно он отверг возможность обсуждать повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет.

"Вспомним, зачем были введены пенсии за выслугу лет. Для случаев, когда люди, не достигшие пенсионного возраста, больше не способны исполнять свои служебные обязанности из-за физических или психических ограничений. А теперь мы будем устанавливать, что этот момент наступит позже, чем сейчас? Зачем мы обманываем сами себя? Цель заключается в том, чтобы человек мог выполнять свою работу по высшим профессиональным стандартам. Когда это становится невозможно по объективным причинам, должна быть предусмотрена возможность переквалификации", — подчеркнул Вольский.

Он указал, что лучшим решением было бы установить конкретный год, когда Латвия отказывается от пенсий за выслугу лет как таковых и переходит к системе, в которой абсолютно все работающие в течение своей трудовой жизни накапливают капитал на пенсию по возрасту. Чтобы сохранить правовую предсказуемость, пенсии за выслугу лет, конечно, нужно сохранить для тех, кто уже их получает. Однако важно не создавать новых получателей таких пенсий.

Вместо выслуги лет для профессий, в которых сейчас есть ограничения на выполнение обязанностей до достижения пенсионного возраста, должно быть предусмотрено страхование.

"Платежи по таким страховым полисам обойдутся значительно дешевле, чем будущие обязательства по выплатам пенсий за выслугу лет. Кроме того, нужно учитывать, что в профессиях, связанных с риском для здоровья и жизни, этот риск может реализоваться в любой момент. Тогда человек сможет получить страховую компенсацию. Также важно, что любые страховые взносы являются инвестиционным инструментом, который остается в экономике и не создает долгосрочных обязательств", — указал экономист.

Он допустил, что политики вряд ли рискнут выбрать такое решение. Однако отметил, что очень важно, чтобы люди как можно дольше — до достижения пенсионного возраста — продолжали трудовую деятельность, пусть и в другой профессии. Поэтому государство должно обеспечить возможности переквалификации.

"Даже в 40 лет и позже люди могут освоить новые навыки. Что же, культурные работники в 40 лет прекратят трудовую деятельность и просто будут сидеть дома? Продолжать работать, пусть и в другой профессии, накапливать пенсионный капитал — это совершенно другой подход. Я весьма критично отношусь к утверждениям, что невозможно освоить что-то новое, невозможно продолжать работать. Это прежде всего вопрос отношения", — указал Вольский.

Он подчеркнул, что главное не в том, останется ли человек работать в той же отрасли или перейдёт в другую. Главное — продолжать трудовую деятельность до достижения пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что правительство концептуально поддержало информационный доклад Государственной канцелярии о реформе системы пенсий за выслугу лет, который предусматривает, что с 2027 года из числа получателей таких пенсий могут быть исключены все профессии, не связанные с регулярной угрозой для здоровья и жизни. При этом действующие работники в этих профессиях не будут затронуты, однако им придется считаться с повышенными требованиями к стажу и, возможно, скорректированным объемом пенсии за выслугу лет. По предложению Госканцелярии также планируются дальнейшие обсуждения в Сейме, а окончательное решение примет парламент.

Государственная канцелярия предлагает исключить из круга профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет, прокуроров и судей (предусмотрев специальную пенсию), дипломатов, артистов балета, актёров театра кукол, артистов цирка, хоровых и оркестровых артистов, вокалистов-солистов, актёров драматических театров, а также все должности и профессии, выполнение обязанностей в которых не связано с регулярным риском для жизни и здоровья, в том числе работников вспомогательных функций. Это предложение будет касаться только тех лиц, которые начнут работать в указанных профессиях после конца 2026 года.

В то же время предложение Госканцелярии предусматривает, что для работников выслужных профессий, которые по состоянию на 1 января 2027 года уже находятся на службе или в трудовых отношениях (за исключением тех, кто к этой дате уже получил право на пенсию за выслугу лет), постепенно будет повышаться минимальный возраст и стаж, необходимый для получения такой пенсии. И возраст, и стаж планируется увеличивать на шесть месяцев в год — до общего повышения на пять лет, а для прокуроров — на десять лет. Такое постепенное повышение не будет применяться к тем, кто на 1 января 2027 года уже имеет 15 лет стажа в выслужной профессии.

Против повышения минимального возраста выхода на пенсию в таком виде выступило Министерство внутренних дел, предложив установить, что любое новое регулирование — как в части возраста, так и расчета размера пенсии — не касается тех должностных лиц со специальными званиями, которые на 1 января 2027 года находятся на службе, но еще не получили право на пенсию за выслугу лет и имеют не менее 10 лет стажа.