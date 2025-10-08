Информационный доклад «О прогрессе в реализации Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в семье и насилием в семье» подоспел как раз к отмене данного документа Сеймом.

Но что же давал нашей стране пресловутая Стамбульская конвенция? Пройдемся по списку.

Министерство благосостояния завело информационный телефон для предотвращения случаев насилия. Причем, что характерно, звонить на него могли не только пострадавшие, но и… насильники. Уже совершившие акт, или только намеревающиеся. Около 40 звонков в месяц!

По регионам проводили 5 консультаций для искоренения насилия при воспитании детей. Шлепать, наказывать и т.д. – не комильфо. На 25 ноября намечалась итоговая конференция в Валмиере, как сейчас будет, при денонсации Стамбульской конвенции, неясно.

Также в Латвии боролись с грумингом. Это «длительный, целенаправленный и манипулятивный процесс очно или онлайн, в котором заманиватель постепенно налаживает с ребенком или молодым человеком эмоциональную связь и добивается доверия к достижению злонамеренных целей (в том числе сексуального использования)». Чтобы исключить такие позорные практики, минувшим летом был показан фильм режиссера Эмилии Каретниковой «Телесные открытия моего детства» и проведена дискуссия «Я думал, что это была дружба».

Минюст, МВД и подведомственные им учреждения обучили методам предотвращения семейного насилия 110 служащих. Также - активно внедряли браслеты как меру пресечения. «В Госполиции была введена система электронного надзора… для обеспечения, чтобы близость подозреваемого или обвиняемого лица к подверженному риску насилия лицу или месту соответствовала ограничениям, установленным рамками соответствующей меры пресечения». Первый фактический случай применения отмечен по приговору Рижского горсуда 28 августа.

По линии Министерства культуры заступились за женщин-журналисток. Выяснилось страшное: 48% признались в приставаниях по работе, 26% оценили воздействие на себя как вредящее душевному здоровью, а 12% пришлось даже обратиться к помощи медиков и психологов. Минкульт разработал План безопасности журналистов до 2027 года.

Также «реализованы мероприятия по снижению риска насилия в высших учебных заведениях – университетах искусства и культуры, в том числе с учетом рекомендаций Бюро омбудсмена Латвийской Республики». Дело хорошее, да только вот самому главному госправозащитнику Юрису Янсонсу в этом году довелось уйти с позором…

Со своей стороны, Министерство здоровья готовится создать специальный центр для пострадавших от насилия; обучены 130 медработников по протоколу определения насилия. Ну а Министерство образования и науки нашло в своих запасниках 600 000 евро, чтобы в сотрудничестве с самоуправлениями провести мероприятия по «совершенствованию хорошего самочувствия» в образовательных учреждениях.

«Обучающиеся имеют возможность получить консультации и поддержку психолога, социального педагога и других специалистов. Также ведется работа с одноклассниками «наблюдателями», чтобы способствовать их нетерпимости к насилию».

В общем, сотни хорошо оплачиваемых специалистов, и все при деле – а тут Сейм внезапно начинает процесс денонсации. И кому же это тогда понравится?